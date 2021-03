Falkensee

Die beiden Falkenseer Benny Hermany (32) und Enrico Beyer (46) sind begeisterte Angler und kommen oft zum Angeln an den Falkenhagener See. Das ist ein schöner Ausgleich zum stressigen Berufsalltag. Eigentlich bei jedem Wetter.

„Beim Angeln braucht man Geduld, manchmal muss ein Angler sehr lange warten, bis ein Fisch anbeißt. Aber es kommt auch vor, dass man stundenlang irgendwo sitzt, ohne dass ein Fisch an den Haken geht“, berichten die Petrijünger.

Ein Hecht hat angebissen. Schnell wird er für das Fangbuch gewogen und vermessen und sofort wieder in den See gesetzt denn Hechte haben bis 31. März Schonzeit Quelle: Enrico Berg

Bevor es losgeht, richten sie ihren ausgewählten Platz ein. Es werden Schirme aufgespannt, diese bieten ihnen etwas Schutz, denn es ist an diesem Tag sehr regnerisch und windig, aber schlechtes Wetter gibt es für die beiden nicht. Die Angelruten werden vorbereitet und mit einem Köderfisch bestückt. Mit einer gekonnten Bewegung wird der Köder ausgeworfen. Ihre Angeln sind mit Bissanzeiger ausgestattet. Beißt ein Fisch an, gibt es ein optisches und akustisches Signal, so entgeht ihnen kein Biss.

Langeweile kennt der Angler nicht

„Angeln ist für mich Entspannung, ich genieße die Natur, es ist ruhig am Wasser. Langweilig ist Angeln nicht, es ist auch eine gewisse Spannung dabei. Bei mir steigt der Adrenalinspiegel, wenn es an der Angel plötzlich zieht, weil ein Fisch angebissen hat“, sagt Enrico Beyer. Kaum ausgesprochen, schlägt der Bissanzeiger bei Benny Hermany an. Schnell holt Hermany seine Angel ein. Mit dem Kescher hilft Enrico Beyer seinem Anglerfreund, um den Fisch aus dem Wasser zu holen.

„Das ist ein Hecht“, erklärt Benny Hermany, „den vermesse und wiege ich jetzt schnell, dann wird er wieder vorsichtig ins Wasser gesetzt. Die Hechte haben bis zum 31. März Schonzeit und dürfen nicht geangelt werden. Der Köderfisch war für einen Zander gedacht, aber das hat den Hecht nicht davon abgehalten anzubeißen.“ 80 Zentimeter ist der Raubfisch lang und wiegt 3390 Gramm. Diese Daten trägt der Falkenseer Angler in sein Fangbuch ein, denn jeder Fang wird für die persönliche Statistik dokumentiert.

Als Kind mit der Angel losgezogen

Die Anglerlaufbahn von Benny Hermany begann im Alter von sechs Jahren. Sein Vater hat ihn mit zum Angeln genommen, er durfte dann die Köderfische für Papa angeln. „Richtig Feuer habe ich gefangen, als ich als Kind meinen ersten großen Fisch am Haken hatte, das war eine 25 Zentimeter lange Rotfeder. Das hat mich so fasziniert, dass ich nur noch große Fische angeln wollte.“ Seitdem verbringt Hermany jede freie Minute am Wasser, selbst wenn es nur eine Stunde ist.

Enrico Beyer hat als Zehnjähriger mit dem Angeln begonnen, hat die Angel aber nur hin und wieder ausgeworfen. Seit sechs Jahren betreibt er sein Hobby nun sehr intensiv. Am liebsten angeln die beiden Falkenseer am Falkenhagener See, zum einen wohnen sie in der Nähe und zum anderen gefällt es ihnen dort sehr gut. Dort haben sie sich vor sechs Jahren beim Angeln kennengelernt und angefreundet.

Enrico Beyer (links) hilft Benny Hermany den Fisch an Land zu bekommen Quelle: Enrico Berg

„Im Falkenhagener See gibt es Aale, Barsche, Hechte, Zander, Welse, Karpfen und Schleien, um nur einige zu nennen. Die meisten Fische werfen wir wieder ins Wasser, ist mal ein schöner dabei, nehmen wir ihn mit, der wird dann zuhause gegessen“, erklären die beiden Angler. Fisch essen sie gerne, wobei Benny Hermany als Kind nur Fischstäbchen mochte.

Auf einen Angelausflug bereiten sich die passionierten Petrijünger stets vor. Zwei bis drei Tage vorher legen sie sich alles zurecht, je nachdem welche Fischart sie fangen möchten. „Wenn ich Karpfen angeln möchte, füttere ich zum Beispiel zwei Tage vorher immer an der gleichen Stelle mit Hartmais und Boilies. Der Fisch kommt dann wieder an diese Stelle“, erklärt Benny Hermany.

„Zum Angeln benötigt man einen Fischereischein. Dafür muss ein Angler die Fischereiprüfung bestehen. Kurse dafür bieten die Angelvereine an. Nach bestandener Prüfung kann man den Fischereischein beantragen. Außerdem benötigt man noch eine Angelerlaubnis für die Gewässer, an denen man angeln möchte“, erläutert Enrico Beyer den rechtlichen Rahmen des Hobbys.

Diesen großen 12,5 Kilogramm schweren und 92 Zentimeter langen Karpfen zog Enrico Beyer aus Falkensee am Falkenhagener See aus dem Wasser. Quelle: privat

Seinen bisher größten Fang zog Enrico Beyer aus dem Falkenhagener See – ein 12,5 Kilogramm schweren und 92 Zentimeter langen Karpfen. Benny Hermany hatte in der Havel in Brandenburg einen tollen Erfolg. Dort holte er einen 1,57 Meter langen und 25,2 Kilogramm schweren Wels an Land.

Von Hannelore Berg