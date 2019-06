Falkensee

An der Falkenseer Kreuzung von Poststraße und Bahnhofstraße wird es eng: Hier laufen die Vorbereitungen für den Abriss des Begegnungszentrums B 80. Das Haus, in dem zuletzt die Willkommensinitiative Falkensee ihr Domizil hatte, wird in den nächsten Wochen für den geplanten Kreisel weichen.

Der Bauzaun ist errichtet. Quelle: Tanja M. Marotzke

Für den Abriss ist die Firma C.B.A. GmbH aus Hennickendorf beauftragt. Heyko Kasior entfernt die Dachlatten des Schuppens.

Das Haus soll bis Ende Juli abgerissen sein, für Mitte August ist der Baustart für den Kreisverkehr geplant.

Von MAZ