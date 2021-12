Falkensee

Junge Frauen können seit Jahresbeginn am Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee im Notfall Tampons und Binden aus einem Hygienemittelspender entnehmen. Installiert wurde er dort als Pilotprojekt, nachdem der Jugendbeirat und Schülerinnen lange dafür gekämpft hatten. Am Mittwoch wird über einen gemeinsamen Antrag der Bündnisgrünen und des Jugendbündnisses abgestimmt: Demnach sollen ab 2022 alle weiterführenden Schulen mit den Automaten ausgestattet werden.

„Die Frage sollte nicht mehr sein, ob es sich lohnt, sondern wie es sich lohnt“, sagt Melina Voß, Schülersprecherin am LMG, und ergänzt: „Vielen jungen Frauen ist ihre Periode peinlich. Durch die Automaten müssen sie nicht beschämt ins Sekretariat gehen. Zudem zeigen die Automaten, dass die Menstruation etwas ganz Normales ist.“ Schülersprecherin Marietta May fügt hinzu: „Es gibt überhaupt keine Kritik und wurde in der Schule sehr gut angenommen!“

Für Marius Miethig vom Jugendbeirat ist deswegen klar, dass das Projekt ausgeweitet werden sollte: „Dass Mädchen und Frauen menstruieren, ist eine biologische Gegebenheit, für die sie nichts können. Da sollte die Schule helfen und Hygienemittel zur Verfügung stellen.“ In anderen deutschen Kommunen wie Eimsbüttel oder Wasserburg wurden bereits an allen Schulen Hygienemittelspender angebracht – ob auch Falkensee dazu in der Lage ist, wird sich am Mittwoch zeigen.

Von Leonie Mikulla