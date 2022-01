Achtung, Schockanrufe! – Betrüger ergaunern hohe Geldsumme in Falkensee

Falkensee

Am Freitag, den 14. Januar 2022, bekamen zwei ältere Mitbürger (81 und 66 Jahre) aus Falkensee einen sogenannten Schockanruf von einer vermeintlichen Mitarbeiterin des LKA Berlin, welche angab, dass ein Familienangehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution gezahlt werden müsste um eine Haft zu verhindern.

Mehrere Tausend Euro an eine unbekannte Person in Berlin übergeben

Durch die organisierten Täter wurden die Angerufenen die ganze Zeit am Telefon gehalten, um Druck auf selbige aufzubauen. Durch die Geschädigten wurden infolgedessen mehrere Tausend Euro an eine unbekannte Person in Berlin übergeben. Erst nach der Übergabe wurde den Geschädigten klar, dass es sich um einen Betrug handelt und sie informierten die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Betrug sowie Amtsanmaßung aufgenommen.

Sprechen Sie mit einer Person Ihres Vertrauens

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Bevor Sie jemandem Ihr Geld geben wollen, besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens und wenn Ihnen die Sache nicht geheuer ist, informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle!Zum Umgang bzw. Schutz vor Schockanrufen oder anderen Formen des Trickbetruges erhalten Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de, in den Broschüren „Sicher Leben“ und „Sicher zu Hause“ des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) sowie bei jeder Polizeidienststelle.

Von MAZonline