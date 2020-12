Adventsbeleuchtung aus Falkenseer Vorgärten gestohlen

Falkensee

Die Adventszeit lockt eine besondere Art von Dieben hervor: In der Straße der Einheit und Auerstraße von Falkensee sind in der Nacht von Sonntag zum Montag Weihnachtsdeko gestohlen worden. Drei Grundstücksbesitzer zeigten am Montag den Diebstahl verschiedener Weihnachtsbeleuchtung an.

In der Nacht zum Montag verschwanden von den umfriedeten Grundstücken Lichterketten und Laser-Strahler. Der entstandene Schaden liegt bei rund 200 Euro. Es wurden jeweils Spuren gesichert und Strafanzeigen wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls aufgenommen.

Von MAZonline