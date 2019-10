Falkensee

Ägyptische Christen aus Alexandria und aus Zagazig sind am Mittwochabend in Falkensee begrüßt worden. Der Kirchenkreis Falkensee hat eine ökumenische Patenschaft zur protestantischen Nilsynode in Ägypten aufgenommen. Nun sind erstmals Gäste aus dem afrikanischen Land in Falkensee zu Gast. Eingelade...