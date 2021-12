Falkensee

Eine Fahrbahnbreite von 5,5 Metern messen die Straßen in der Wohnsiedlung Akazienhof in Falkensee. Keine Geh- oder Radwege, am Rand der Straße parkten hier bis vor kurzem noch Autos. Dann kam im August 2021 die Ausweisung der Parkverbotszone: Eingeschränktes Halteverbot. Parken ist nur noch in den gekennzeichneten Flächen erlaubt.

Die 17 ausgewiesenen Parkflächen und weiteren Zeitparkplätze reichen nicht für die Autos aller Personen, die in den rund 200 Mietwohnungen leben. Der Kampf um die Straße hat längt begonnen. Walter Haßelbacher wohnt seit mehr als zehn Jahren in der anliegenden Akazienstraße und kennt die Verkehrslage gut: „Was vorher einigermaßen geregelt lief, ist jetzt ein wildes Verkehrschaos“, erzählt er. Ärger gab es schon mal um die Parksituation: Als die Neubauten im Jahr 2017 entstanden sind, fühlten sich einige Mieter genötigt, einen Parkplatz dazu mieten zu müssen. Die insgesamt 152 Außenstellplätze und Tiefgaragenplätze kann man für 85 Euro, beziehungsweise 125 Euro im Monat anmieten und sie wurden von der Hausverwaltung offensiv vermarktet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man für eine Wohnung einen Parkplatz anmieten kann. Aber - so Haßelbacher: „Die Stellplätze sind unverhältnismäßig teuer. Im Umfeld zahlt man im Schnitt 30, allerhöchstens 50 Euro.“ Der Preis der gelb gekennzeichneten Außenstellplätze wurde mittlerweile auf 60 Euro reduziert.

Kein Wunder also, dass die Mieter lange Zeit auf einen Mietparkplatz verzichteten. Geparkt haben sie ganz bequem. Direkt vor ihrem Haus, auch ohne teure Mietkosten. Im Akazienhof wohnen viele ältere Menschen, die froh waren, wenn sie keine weiten Strecken gehen mussten. Doch nun wird es zunehmend schwieriger, einen Parkplatz in Wohnungsnähe zu finden.

Die Bewohner können zu ihren Wohnungen einen Parkplatz mieten. Der kostet allerdings unverhältnismäßig viel Geld. Quelle: Franziska von Werder

Warum also die Parkverbotszone? Die Pressestelle der Stadt hat auf Anfrage der MAZ folgende Antwort: Brandschutz. Im Ernstfall muss die Feuerwehr durch die Straßen fahren können und die Möglichkeit haben, eine Drehleiter aufzustellen. Aus einer Prüfung ging hervor, dass im Bereich der Tiefgaragenzufahrt parkende Autos die Arbeit des Drehleiterfahrzeugs störten. Es wurde außerdem festgestellt, dass für die Personenrettung aus den oberen Stockwerken ebenfalls die Drehleiter zum Einsatz kommt. Daher sei eine Aufstellung in der gesamten Straße sicherzustellen.

Besuch der Feuerwehr zeigt: Die Freihaltung der Straße ist für den Einsatzfall erforderlich

Walter Haßelbacher ist skeptisch. Es verwundere ihn, dass diese sicherheitstechnischen Bedenken nie im Zusammenhang mit der Bauabnahme geäußert wurden. „Es drängt sich unweigerlich die Frage auf, warum die Sicherheit der Anwohner vorher nie eine Rolle spielte“, erklärt er. Darauf hat die Stadt folgende Antwort: „Die Flächen sind im Feuerwehrplan für das Wohngebiet Akazienhof ausgewiesen. Dieser Plan ist Bestandteil des Brandschutzkonzeptes und somit Grundlage der Baugenehmigung.“ Im Oktober 2021 wurde durch einen Besuch der Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen geprüft, inwieweit die Freihaltung der gesamten Fahrbahn für den Einsatzfall erforderlich ist. Warum erst dann? „Der Vor-Ort-Termin am 26. Oktober 2021 fand zur nochmaligen Überprüfung der Situation statt und war mit der IG Akazienhof abgestimmt. Der Termin hat die Notwendigkeit der Parkverbotszone bestätigt“, so die Pressesprecherin der Stadt Falkensee.

Bei Mischverkehrsflächen gibt es keine Trennung zwischen Straße und Gehweg

Die Stadt beruft sich zusätzlich auf die Verkehrssicherheit: Wenn weniger Autos auf der Straße parken, sei das sicherer für Radfahrer und minimiere das Unfallrisiko. Haßelbacher beobachtet das Gegenteil: „Das Verkehrsaufkommen ist jetzt viel höher, weil die Leute länger nach einem Parkplatz suchen. Sie fahren außerdem schneller, weil keine in Reihe parkenden Autos mehr zu Vorsicht ermahnen.“ Stattdessen parken die Autos versetzt auf den ausgewiesenen Parkplätzen, wodurch eine freie Sicht auf die Straße erschwert würde.

Gelbe Sperrungen kennzeichnen die Mietplätze. Quelle: Franziska von Werder

Bei einer Mischverkehrsfläche, also einem verkehrsberuhigtem Bereich, bei dem die Trennung zwischen Straße und Gehweg nicht gegeben ist, soll in der Regel ein Gleichgewicht zwischen allen Verkehrsteilnehmern bestehen. Dadurch sollte eigentlich eine gegenseitige Rücksichtnahme gestärkt werden. Rasen ist in Mischverkehrsflächen nicht gestattet.

Die Anwohner vom Akazienhof geben nicht auf. Sie fordern mehr kostenfreie Stellplätze in ihrem Wohngebiet. Ob sich eine Lösung zwischen Stadt und Anwohnern finden lässt, ist noch nicht klar: „Wir werden beim nächsten Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung unsere Vorschläge erneut einbringen, die mit allen Sicherheitsvorschriften vereinbar sind“, so Haßelbacher.

Von Franziska von Werder