Ärger über Radwegplanung an L201 bei Falkensee: „Das ist tödlich“

Falkensee

Der Zeestower Peter Liebe ist leidenschaftlicher Radfahrer. Regelmäßig ist der 62-Jährige im Havelland auf seinem Zweirad unterwegs, kennt die Radwegesituation in der Region entsprechend gut. Als er jüngst von Planungen für den Radwegebau entlang der L 201 von Falkensee aus in Richtung Brieselang in der Zeitung las, war er entsprechend zufrieden, dass es „nun endlich vorangeht an dieser Stelle“. Seine Freude schlug jedoch schnell in Entsetzen um. Denn was für Peter Liebe überhaupt nicht nachvollziehbar ist: Der Zweirichtungsradweg soll nach den aktuellen Planungen, aus Falkensee kommend, am Alten Finkenkrug enden – rund 240 Meter vor dem Bahnübergang und der kurz dahinter liegenden Abzweigung nach Brieselang (L 202).

„Das kann doch nicht wahr sein, dass der sichere Weg für die Radfahrer mitten auf der Strecke, ein paar hundert Meter vor dem Bahnübergang, endet“, ärgert sich der 62-Jährige. „Als Radfahrer habe ich keine andere Möglichkeit, als von dieser Stelle aus auf die Landesstraße zu wechseln. In Richtung Brieselang muss ich dafür noch auf die andere Straßenseite wechseln. Die Autos, die aus Falkensee kommen, sind von hier aus mitten in der Kurve nur schwer zu sehen. Wenn da einer mit 80 um die Ecke kommt, schießt der mich als Radfahrer doch ab. Das ist tödlich“, schimpft er. Für die unausgegorene Planung habe er kein Verständnis. „Es ist eine bodenlose Frechheit, uns als Radfahrer hier damit allein zu lassen“, sagt er.

Dass für den Radwegebau im direkten Umfeld der Bahntrasse noch entsprechende Abstimmungen und Vereinbarungen mit der Deutschen Bahn notwendig seien und ausstehen, lässt der 62-Jährige nicht gelten. „Seit Jahren wird über diesen Radweg geredet, das hätte man in dieser ganzen Zeit mit der Bahn doch längst klären können“, schimpft er. Und legt den Finger noch tiefer in die Wunde: „Außerdem wurde an dem Bahnübergang in den vergangenen Jahren bereits mehrmals gebaut und renoviert, da hätte man doch den Radweg dort gleich mitmachen können“, hat er kein Verständnis für die Aussagen des Landesbetriebs Straßenwesen.

Am Donnerstagvormittag (3. März) machte Liebe seinem Ärger nun öffentlichkeitswirksam vor Ort auf Höhe des Alten Finkenkrugs – wo der zukünftige Radweg vorerst enden soll, mit einem Plakat Luft. „Ich will auf diese unhaltbare Situation aufmerksam machen“, erklärt er seine Beweggründe. Parallel habe er bereits Kommunal- und Landespolitiker kontaktiert, um auf das Problem hinzuweisen. Auch in der Gemeindevertretersitzung in Brieselang habe er auf das Problem bereits aufmerksam gemacht, „es betrifft ja auch die Radfahrer, aus Brieselang kommend“, sagt er. Bislang jedoch sei er von allen Seiten nur „vertröstet worden“. Dafür jedoch, so Peter Liebe, sei keine Zeit. „Hier muss etwas passieren, und zwar schnell“, fordert er.

Von Nadine Bieneck