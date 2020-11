Regelmäßig ist die 28-jährige Janina Bloch aus Falkensee mit ihrer Hündin Nala auf Gassirunde im Ortsteil Falkenhain unterwegs. Immer wieder fallen ihr dabei achtlos liegengelassene Hundekotbeutel von Hundebesitzern auf. „Ich möchte nicht, dass wir in Falkensee irgendwann an einen Punkt kommen, an dem sich jemand so sehr über die Hunde ärgert, dass er Giftköder auslegt“, sorgt sie sich nun.