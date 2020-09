Aggressiver Mann droht Polizisten in Falkensee mit Waffe

Falkensee

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Falkensee-Finkenkrug wurde die Polizei von einer Anwohnerin Dienstagfrüh um 5.30 Uhr gerufen, die lautes Geschrei vernommen hatte. Die Polizeibeamten trafen vor Ort zwei deutlich alkoholisierte Personen, einen 44-jährigen Mann und seine 42-jährige Lebensgefährtin an.

Der Mann drohte den Polizisten damit, eine Pistole zu haben und hielt dabei einen schwarzen Gegenstand in der Hand. Die Beamten forderten den aufgebrachten Mann auf, den Gegenstand niederzulegen. Nachdem der Mann das getan hatte, wurde er überwältigt. Es stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige eine Taschenlampe in der Hand gehalten hatte.

Die stark alkoholisierte Frau gab an, dass ihr Lebensgefährte sie mehrfach geschlagen habe. Sie hatte leichte Gesichtsverletzungen und begab sich anschließend selbstständig in weitere ärztliche Behandlung. Der unverletzte Mann wurde aus der Wohnung verwiesen. Da er der Aufforderung nicht nachkommen wollte, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf. Die Ursache des Streits ist noch unklar und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

