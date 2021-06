Als Falkensee die gigantische Grundsteinlegung von Herlitz erlebt

Falkensee

Es war ein gigantisches Ereignis, über das die Falkenseer noch Jahre und Jahrzehnte redeten: die Grundsteinlegung für Herlitz am 1. Juni 1993. An dem Tag war alles größer als gewohnt: die Politprominenz, das Bauvorhaben, das Büfett und der Sandsturm, der über alles hinwegfegte.

Zwei Länderchefs zu Gast

„Herlitz AG parierte ersten (Sand)Sturm“ titelte die Märkische Allgemeine Zeitung damals. Im Festzelt saß die politische Führung von Brandenburg und Berlin: Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) und der Regierende Bürgermeister von Berlin Eberhard Diepgen (CDU) waren da, natürlich Falkensees Bürgermeister Jürgen Bigalke (SPD) und Günter Herlitz vom Berliner Familienunternehmen.

Der Traum von den Arbeitsplätzen

Das Unternehmen investierte auf der Fläche hinter dem ehemaligen Autobahnbaukombinat in einen neuen Produktionsstandort. Insgesamt waren mehr als eine Milliarde DM Investitionen angekündigt, bis zum Jahr 2000 sollten gar 2500 Arbeitsplätze entstehen. Die Hoffnungen waren damals groß. „Mit dieser Grundsteinlegung ist der erste Schritt getan. Wir hoffen, dass sich darauf einiges aufbaut und Arbeitsplätze geschaffen werden“, wird Falkensees Bürgermeister von der MAZ zitiert.

Mit Berliner Luft und Märkischer Heide

Im Juni vor 30 Jahren, da wurde erst mal hemmungslos gefeiert. Die Firma Herlitz hatte zur Grundsteinlegung nicht nur Politprominenz, sondern auch viele Falkenseer eingeladen. Hunderte dürften es gewesen sein. Das Polizeiorchester Potsdam spielte schmissig die „Berliner Luft“ und die „Märkische Heide“, der Fanfarenzug Potsdam und der Männerchor Falkensee traten auf, Fallschirmspringer und Tänzer zeigten ihr Können. Berge von Steaks, Buletten und Salaten wollten verzehrt werden. Als dann ein bisher noch nicht erlebter Sturm den feinen Sand über das Festgelände fegte, da drang der in jede Kleiderspalte und es knirschte zwischen den Zähnen.

Später sollte es noch ganz anders knirschen. Nämlich wirtschaftlich im Unternehmen. Denn ganz so gigantisch ging es dann doch nicht weiter, das Unternehmen Herlitz strauchelte und ist längst verkauft. In dem Riesengebäude, das viele Falkenseer noch heute Herlitzbau nennen, werden schon lange keine Papierwaren mehr produziert. Das Gebäude ist verkauft, hat mehrmals den Besitzer gewechselt und ist heute ein Logistikstandort. Immerhin: Die Architektur des Gebäudes macht auch nach drei Jahrzehnten noch einen schmucken, frischen Eindruck.

Angst bei Plawesta-Mitarbeitern

Aber während man bei Herlitz im Juni vor 30 Jahren noch hoffnungsvoll von vielen Arbeitsplätzen sprach, sah man sie zeitgleich nebenan bedroht. „Wie geht es weiter mit Plawesta?“ schrieb die MAZ am 5. Juni 1991.

Der ehemalige VEB sollte privatisiert werden. 1959 war der Vorgänger, das Plastverarbeitungswerk in Staaken, das in diesem Teil zur DDR gehörte, gegründet worden. Nach der Wende war das Werk in „PLAWESTA Kunststoff GmbH“ umbenannt worden, im Jahr 1989 waren hier mehr als 1000 Mitarbeiter beschäftigt.

Nun sollte die Spandauer Berolina Kunststoffgesellschaft den Betrieb übernehmen. Die Mitarbeiter der Bereiche der glasfaserverstärkten Kunststoffe, der Vorbereitungswerkstätten, der Heizung und Anlagenerhaltung sahen der Übernahme mit großer Sorge entgegen. Verhindern konnten sie den Verkauf ihres Betriebes aber nicht.

Von Marlies Schnaibel