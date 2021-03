Als in Ketzin die Gerüchteküche brodelte – in der MAZ vor 30 Jahren

Ketzin/Falkensee

Vor 30 Jahren brannte in Ketzin die Luft. „Stimmung fast explosiv“ titelte die Märkische Allgemeine am 6. März 1991 fast ein bisschen vorsichtig und berichtete von einer Bürgerversammlung über jede Menge Gerüchte und Projekte. Und die hatten es wirklich in sich. Hat der Bürgermeister sich ein ansehnliches Haus nebst Grundstück am idyllischen Brückenkopf unter den Nagel gerissen? Und: Hatte er ein Verhältnis mit der Vorsteherin der Stadtverordnetenversammlung?

Im Saal brodelte es

Im Saal des Kraftfuttermischwerkes brodelte es. Kamen sonst rund 40 Leute zu den angebotenen Bürgersprechstunden, waren es an diesem Abend mehr als 200 Frauen und Männer, die es genau wissen wollten.

Mit „Die Stadt stellt sich den Fragen der Bürger“ waren diese Abende überschrieben, das Motto des Stadtvaters wurde auch noch gleich mitgeliefert: „Tue recht und scheue niemand“. Dem ist Bürgermeister Dietrich Gaßmann denn auch gefolgt, frontal ging er auf der Versammlung gegen alle Gerüchte vor.

Von Mülldeponie bis Fischerfest

Irgendwie muss das gewirkt haben, denn die Ketziner fanden dann doch noch Zeit, um zu vielen anderen Themen zu fragen und zu diskutieren, die sie damals bewegten: Mülldeponie, Kläranlage, Heizhaus zur Fernwärmeversorgung, Schlaglöcher, Tankstellenneubau, Kleidersammlung, neue Straßennamen, Sozialstation, Arbeitslosigkeit, Entlassung von Lehrern, Dienstleistungszentrum, Isolierung der Wohnblocks, Fischerfest. Zumindest das Thema „Schlaglöcher“ ist auch 30 Jahre später noch aktuell.

Falkensee stöhnt über den Autoverkehr

In Falkensee wurde zeitgleich ein anderes Thema heftig diskutiert: die vielen Autos in der Innenstadt. Fast alles, was von Nord nach Süd wollte, quälte sich durch die Bahnhofstraße und Potsdamer Straße, die damals noch Straße der Jugend und Straße des Friedens hießen. „9 bis 13 Fahrzeuge pro Minute sind zu viel“, lautete eine überschriftengerechte Forderung. Von vielen Seiten wurden damals Argumente für eine Umgehungsstraße gesammelt. Hier hatten sich junge Umweltschützer der Diesterweg-Oberschule daran gemacht, die Autos zu zählen. An einem Sonnabend über 14 Stunden und an einem Donnerstag über zehn Stunden hatten sie Strichlisten an der Potsdamer Straße nahe dem Hotel „Bayrischer Hof“ geführt: 11248 bzw. 5894 Fahrzeuge wurden gezählt, also rund 800 bis 600 Fahrzeuge pro Stunde.

Die gewünschte Ortsumgehung und Verlagerung der L20 auf die neu geschaffene Seeburger Straße im Osten der Stadt ist dann viele Jahre später auch gekommen. Auf dieser Umgehungsstraße werden täglich 11600 Fahrzeuge (Stand 2016) gezählt, auf der Potsdamer Straße bleiben es aber trotzdem noch 7400 Autos am Tag. Die gewachsene Stadt hat auch das Autoaufkommen kräftig wachsen lassen.

Von Marlies Schnaibel