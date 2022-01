Als in Seegefeld Flugzeuge gebaut wurden

Falkensee

Den gelben Klinkerbau an der Leipziger Straße gibt es noch. Er steht für ein Stück Wirtschaftsgeschichte von Falkensee im heutigen Gewerbegebiet Falkensee-Süd. Die Anfänge reichen in die Zeit, als es Falkensee noch nicht gab und Seegefeld der Ortsname war. Schon im 19. Jahrhundert etablierten sich südöstlich des Ortes Fabriken. Sogar Flugzeuge wurden hier gebaut.

Sogar einen Flugplatz gab es in Seegefeld

Das hat der Ort Franz Schneider zu verdanken. Der Mann aus Konstanz lebte in Berlin, als er 1917 in Seegefeld geeignete Räume für seine eigene Firma fand. Er kaufte die um 1906 erbauten Reparaturwerkstätten der Deutschen Eisenbahn-Speisewagen-Gesellschaft AG Berlin, die sich in Liquidation befand. Mehr als eine halbe Million Mark hatte er dafür bezahlt. Vom Seegefelder Bauer Otto Wolf pachtete er nahes Ackerland, um dort einen Flugplatz einzurichten. Der lag etwa dort, wo sich heute Selgros und Funke befinden.

Die Mitropa zog nach Seegefeld

Der Versailler Vertrag verbot den Deutschen den Unterhalt und den Bau von Flugzeugen, bestehende Flugzeuge mussten zerstört werden, darunter Schneiders Kampfeinsitzer. Das junge Unternehmen musste umsatteln, aus der „Franz Schneider Flugmaschinenwerke GmbH“ wurde die „Franz Schneider Maschinenbau GmbH“ für Waggonbau, Eisenmöbel und Radiogeräte. Aber es half nichts, 1926 musste Schneider verkaufen. Diesmal ging das Gelände an die „Mitropa – Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen AG“.

Das Kapitel Landmaschinenbau begann in den 50er Jahren

Nach dem Krieg waren zeitweise sowjetische Truppen dort untergebracht. 1952 übernahm ein anderer Betrieb das Gelände, inzwischen ein sozialistischer, der als VEB Landmaschinenbau Geschichte schrieb. 1953 arbeiteten hier 192 Beschäftigte, erzielten einen Jahresumsatz von 2,2 Millionen Mark, vor allem mit Zentralschmieranlagen, Kraftstofffilterhähnen, Spaltfiltern und Nebelhörnern. 1954 wurde der Betrieb dann zum „VEB Landmaschinenbau Falkensee“ und fand sein Profil, das ihn bis zur Wende prägte. Das Fördertechnikprogramm wurde vom Gespannfahrzeugwerk Rathenow übernommen.

Falkensee: Der VEB Landmaschinenbau war für seine Förderbänder bekannt. Quelle: Archiv

Dieses Programm wurde konsequent für die Belange der Landwirtschaft ausgebaut, so wurden vor allem Bandförderer sowie das Baukastensystem stationärer Förderanlagen für die Futterverteilung in den Großanlagen der Tierproduktion produziert.

1978 wurde der Betrieb dem Kombinat Fortschritt zugeordnet, 1989 beim Fall der Mauer hatte er 820 Beschäftigte. Nach 1990 wurde das Unternehmen liquidiert. Auf einem Teil des ehemaligen Betriebsgeländes im Norden liegt heute der Real-Einkaufsmarkt.

