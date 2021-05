Alte Stadthalle Falkensee: Jetzt kommt der Antrag auf Abriss

Falkensee

Die Zukunft der Alten Stadthalle im Zentrum Falkensees war in dieser Woche Thema einer virtuellen Runde, an der unter anderem Mitglieder der Stadtverwaltung und auch der Unteren Denkmalschutzbehörde teilnahmen. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) informierte die Mitglieder des Hauptausschusses im Rahmen der Sitzung darüber, dass bei dieser Runde unter anderem ein Antrag auf Abriss des Gebäudes beschlossen wurde. In dem „konstruktiven Gespräch“, so Müller, seien sowohl Aspekte des Denkmalwertes der Halle als auch Themen der zukünftigen Stadtentwicklung in diesem Bereich besprochen worden.

Die Alte Stadthalle befindet sich an einem für Falkensee neuralgischen Standort und ist damit für die Stadtentwicklung von bedeutender Relevanz. Die Untere Denkmalschutzbehörde hatte das Gebäude im vergangenen Jahr in die Denkmal-Liste aufgenommen, sie besitze „baugeschichtliche Bedeutung“, hieß es damals. Die Halle war Mitte der 70er-Jahre bis Mitte der 80er-Jahre als sogenannter Initiativbau errichtet worden – gebaut wurde, wenn Material aufzutreiben war. Inzwischen steht das Gebäude seit mehreren Jahren leer (Bildergalerie zur Alten Stadthalle), auch Strom liegt dort längst nicht mehr an. „Wir werden in unserem Abrissantrag unsere Argumentation für einen Abriss darlegen“, erklärte Müller nun.

Viel Optimismus beim Ausschussvorsitzenden Hans-Peter Pohl

Der Ausschussvorsitzende Hans-Peter Pohl (CDU) begrüßte den Schritt schon fast euphorisch: „Diese Information stimmt mich optimistisch, dass wir mit der Planung so weitermachen können, wie sie einst beschlossen und vorgenommen wurde.“

Von Nadine Bieneck