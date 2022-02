Alte Stadthalle in Falkensee: Nicht nur „schöne alte Gebäude“

Falkensee

Gegen den Eindruck, die Werbegemeinschaft Falkensee-Starke-Mitte positioniere sich gegen das vom Kunst- und Kulturforum entwickelte Konzept für eine Sanierung der Alten Stadthalle sowie gegen deren „Unterschutzstellung“ durch die obere Denkmalschutzbehörde, verwahrt sich der Vereins-Vorsitzende, Thomas Lenkitsch. Aufgabe der Denkmalschutzbehörde sei es, typische Gebäude aus unterschiedlichen Epochen für spätere Generationen möglichst original zu erhalten, damit diese sich ein eigenes Bild von der jeweiligen Zeit machen könnten. „Nur ,schöne alte Gebäude’ zu erhalten, ist nicht die Aufgabe des Denkmalschutzes, dann wäre es ein ,Kitsch- und Verklärungsamt’“, sagt der Architekt. Die Alte Stadthalle sei als „DDR-Initiativbau für Sport und Kultur“ zweifellos ein besonderes Gebäude in Falkensee und weitgehend original erhalten. „Ihre Unterschutzstellung ist auch ein Beitrag gegen die zunehmende Verklärung der DDR-Zeit. Wenn ein Gebäude, das von vielen als ,Schandfleck’ empfunden wird, zu den ,herausragenden Gebäuden dieser Epoche’ zählt, kann diese Zeit nicht so toll gewesen sein“, sagt er.

Problematisch finde Lenkitsch es jedoch, dass die Stadtverwaltung „von der ,Unterschutzstellung der alten Stadthalle und der Bibliothek’ überrascht wurde. Einer sorgfältig arbeitenden Verwaltung kann so etwas nicht passieren“. Erklärung für dieses Problem sei möglicherweise, dass die für Sanierung und Denkmalschutz zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung diese vor Jahren verlassen habe „und diese Kompetenzlücke anscheinend nicht ausgeglichen wurde“, mutmaßt Lenkitsch, der als sachkundiger Einwohner auch im Stadtentwicklungsausschuss sitzt. Vor diesem Hintergrund hinterfragt er, „wie belastbar die Entscheidungsgrundlagen, die die Stadtverwaltung für die Stadtverordneten erarbeitet, sind“.

Die Werbegemeinschaft Falkensee-Starke-Mitte setze sich seit Jahren, auch in der AG Zentrum, für die Aufwertung des Falkenseer Stadtzentrums ein. „Dafür braucht es die zügige Umsetzung von sorgfältig vorbereiteten Entscheidungen. Schlecht vorbereitete Entscheidungen, wie die strittigen Abrisse von alter Stadthalle und Bibliothek, belasten und verhindern eine Entwicklung massiv, weil sich auch alle davon abhängigen Prozesse mitverzögern. Die aktuellen Verzögerungen bei der zu planenden Aufwertung des Campusplatzes zeigen das deutlich“, legt Lenkitsch den Finger in die Wunde. Denn neue Geschäfte und Gewerbe würden sich kaum ansiedeln, solange unklar sei, wie es in der Zukunft weitergehe. „Über Jahre Gebäude ungenutzt verfallen zu lassen, gehört zu den größten Belastungen, die man einem Standort antun kann. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, muss zumindest dafür gesorgt werden, dass der wartende Standort positiv auf sein Umfeld ausstrahlt. Das ist zum Beispiel mit temporären Ausstellungen an den Gebäudefassaden oder zukunftsweisende Folien wie beim Berliner Stadtschloss möglich. Die Falkenseer Stadtverwaltung denkt darüber nicht mal nach“, kritisiert Lenkitsch.

Falkenseer Zentraum braucht laut Thomas Lenkitsch zwingend „mehr Kunst und Kultur“

Seiner Meinung nach brauche das Falkenseer Zentrum nördlich der Bahn für seine Entwicklung „zwingend mehr Kunst und Kultur, damit sich der Standort vergleichbar mit Potsdam-Babelsberg entwickeln kann. Sollte die alte Stadthalle ihren Denkmalstatus behalten, brauchen wir das Kunst- und Kulturforum mit seiner Konzept, um das Denkmal positiv zu beleben“, appelliert er zudem.

Von Nadine Bieneck