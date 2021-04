Falkensee

Viel Geduld und etwas Risikobereitschaft – das benötigen Personen, die aktuell auf der Höhe Akazienhof die Bahnhofstraße in Falkensee überqueren möchten. Denn der Verkehrsfluss ist meistens dicht und ein Durchkommen zwischen den Autos erscheint kaum möglich. Wer eine der kurzen Lücken ausnutzen möchte, muss schnell sein. Regelmäßig lässt sich beobachten, wie sich eine Menschentraube aus Fußgängern und Radfahrern am Fahrbahnrand bildet. Was für junge Menschen ein kurzer sportlicher Einsatz ist, wird für ältere Menschen zum Problem.

„Besonders für Leute, die gehbehindert sind, ist es sehr schwierig. Sie kommen kaum zwischen den ganzen Parktaschen hindurch“, überlegt Gerd-Christian Treutler aus Falkensee. Er begleitet gerade seine ältere Mutter in das an der Bahnhofstraße gelegene Ärztehaus. „Die Bahnhofstraße ist sehr verkehrsreich, besonders seit der Öffnung des neuen Kreisverkehrs. Die vorhandenen Fußgängerüberwege an der Bahn und bei der Löwenapotheke auf Höhe der Seegefelder Straße reichen nicht mehr aus, gerade in Anbetracht der vielen Ärztehäuser und Einkaufsmöglichkeiten“, so Treutler. Seiner Meinung nach sollte deswegen auf halber Strecke eine weitere Querungshilfe errichtet werden. „Der einfachste und praktikabelste Weg wäre ein Zebrastreifen“, überlegt er.

Zu viel Verkehr in der Bahnhofstraße

Auch Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, Vorsitzender des Seniorenbeirats, sieht dringend Nachbesserungsbedarf: „Es ist logisch, dass Menschen, die vom Parkplatz Scharenbergstraße kommen, da überqueren. Da sollte zeitnah etwas gemacht werden.“ Die optimale Lösung wäre seiner Meinung nach eine Bedarfsampel, da diese möglicherweise auch zur Folge hätte, dass die Bahnhofstraße insgesamt etwas verkehrsberuhigter wird. Eine Ampel sei allerdings teurer als eine Fußgängerinsel.

Der Falkenseer Jens Peters, der gerade mit seinem Fahrrad unterwegs ist, wünscht sich nicht nur eine Querungshilfe, sondern generell ein neues Verkehrskonzept. Die Bahnhofstraße sei vorrangig für Autofahrer ausgelegt und viel zu stark befahren. „Die Radwege sind mehr als verbesserungswürdig“, so Peters. Tatsächlich zeigt eine Begutachtung der Straßenverhältnisse vor Ort, dass Radfahrer hier nur eine geringe Priorität haben. Aktuell werden sie auf Höhe des Akazienhofs auf den Bürgersteig gelenkt und auf der ohnehin schmalen und stark befahrenen Straße ist für sie kaum Platz.

Für Fahrradfahrer fehlt in der Bahnhofstraße ab Höhe Akazienhof ein eigener Radweg. Quelle: Leonie Mikulla

Zumindest auf den Bedarf einer Querungshilfe im Bereich Akazienhof möchte die Stadt reagieren. Dies geht aus einer Antwort der Pressestelle Falkensee hervor. So sei vorgesehen, in Höhe Zank-Gericke-Weg eine Querungsmöglichkeit zu schaffen. Eine Ampel oder ein Zebrastreifen wird es jedoch wohl nicht werden – geplant ist aktuell ein Fußgängerüberweg.

