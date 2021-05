Falkensee

Die Beamten stellten bei einer Verkehrskontrolle am Samstag um 19.25 Uhr in der Coburger Straße in Falkensee Atemalkohol bei einem 53-jährigen Fahrzeugführer fest. Bei der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit wurde ein Atemalkoholwert von 0,78 Promille festgestellt.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

