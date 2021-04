Falkensee

Vor 28 Jahren verlor die Tante von Angi Hanck ihren geliebten Ehemann. Auch viele Jahre danach kämpfte sie noch immer mit dem schweren Verlust. „Er war ihre große Liebe. Ich habe gemerkt, dass sie immer noch schrecklich darunter leidet. Ich wollte ihr so gerne helfen und habe deshalb seine Haare in eine Glasperle gefasst. Nun kann sie ihren Ehemann immer ganz nah bei sich tragen“, erzählt die Falkenseerin. Als ihre Tante das handgefertigte Unikat in den Händen hielt, war sie zunächst „sprachlos und überwältigt. Danach brach sie in Freudentränen aus. Das ist auch genau das, was mich seither antreibt“, berichtet die begeisterte Künstlerin.

Die handgefertigten Glasperlen benötigen viel Zeit in der Herstellung. Quelle: Viktoria Kratz

Kunstmarkt in Australien

Angi Hanck entdeckte die Erinnerungsglasperlen erstmalig auf einem Kunstmarkt in Australien und war von Anfang an sofort begeistert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter lebte sie insgesamt sechs Jahre dort. Der plötzliche Tod ihrer Mutter verschlug die kleine Familie jedoch wieder nach Deutschland. „Seit 2013 leben wir nun in dem schönen Falkensee und fühlen uns sehr wohl hier“, erzählt die 50-Jährige.

Wenige Zeit später verstarb auch der Vater von Angi Hanck. Geprägt von dem weiteren Verlust erinnerte sie sich in ihrer tiefen Trauer an die Glasperlen aus Australien und fasste sodann den Entschluss, selbst solche Trostspender zu fertigen. „Ich war als Kind schon sehr kunstinteressiert und habe gerne gemalt. Auch filigranes Handwerk liegt mir ganz gut“, erzählt die Falkenseerin.

Angi Hanck hat die Asche ihrer Katzen in die Erinnerungsglasperle eingefasst. Quelle: Viktoria Kratz

Filigranes Handwerk

Im Februar 2019 setzte Angi Hanck ihren Entschluss in die Tat um und besuchte schließlich in Berlin einen Glasperlen-Kurs. Fortan übte die Kunstbegeisterte das filigrane Handwerk in ihren eigenen vier Wänden. Und dann war es bald soweit. „Ich habe gemerkt, dass der richtige Tag dafür gekommen war. Ich habe also meinen Arbeitsplatz vorbereitet, ein Bild von meinem Vater aufgestellt und angefangen die Glasperle zu fertigen und auch seine Haare darin einzufassen“, erinnert sich Angi Hanck noch genau. Seither trägt sie ihren Vater wieder ganz nah bei sich, nämlich um ihren Hals als Anhänger einer Kette.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Aufräumarbeiten infolge eines Umzuges fand die gebürtige Berlinerin auch Haare von ihrer Mutter, die sie ebenfalls sodann in Ohrringe und eine Kette eingefasst hat. „Ich weiß, wie es ist, wenn man jemanden verliert, den man sehr geliebt hat. Ich möchte meinen Mitmenschen, die Ähnliches erleben, gerne helfen und ihnen Trauerbegleiter von ihren Liebsten ermöglichen“, erklärt die empathische Glasperlendreherin, die hauptberuflich in einer Berliner Behörde tätig ist.

Angi Hanck hat in dem Perlenschmuck die Haare ihrer verstorbenen Mutter eingearbeitet. Das Schmuckstück hat eine besondere Bedeutung für sie. Quelle: Viktoria Kratz

Erinnerung an Verstorbene

Neben den menschlichen Haaren, dürfen auch Tierasche, Tierfell oder Tierhaare nach dem deutschen Bestattungsgesetz für die Erinnerungsglasperlen verwendet werden. Für jede individuelle Anfertigung nimmt sich Angi Hanck sehr viel Zeit. Es komme dabei auf den richtigen Zeitpunkt an, die passende Stimmung und den nötigen Respekt für die Verstorbenen. Es handele sich schließlich um kein Massenprodukt. „Die Perlen sind meine persönliche Herzensangelegenheit. Ich freue mich, wenn auch andere Menschen darüber ihren Liebsten wieder nah sein können“, so Angi Hanck.

Der Kontakt kann über die Nummer 03322/5 06 98 12 oder per E-Mail an angihan@web.de erfolgen.

Von Viktoria Kratz