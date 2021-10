Angst vor britischen Verhältnissen: Kein Benzin an Falkenseer Tankstelle

Falkensee

Tun sich in Falkensee britische Verhältnisse auf? Dieser Gedanke schoss am Montagvormittag wohl dem ein oder anderen Verkehrsteilnehmer, der ein oder anderen Verkehrsteilnehmerin in Falkensee durch den Kopf, der an der Total-Tankstelle den Tank auffüllen wollte. Aus „technischen Gründen“ gebe es starke Verzögerungen bei der Spritanlieferung und man sei zurzeit leergelaufen, verkündete ein Aushang dort. Eine neue Spritlieferung sei für den Nachmittag geplant.

Betroffen war offenbar ausschließlich die Total-Tankstelle, an anderen Tankstellen in der Umgebung waren Kraftstoffe verfügbar. Eine Nachfrage bei Total-Energies brachte schließlich Entwarnung. In der Tat habe es Montag in Falkensee bei der Lieferung ein technisches Problem gegeben, erklärte Delphine Saucier, Pressesprecherin des Unternehmens, auf MAZ-Nachfrage. Daher habe dort vorübergehend kein Benzin und Diesel getankt werden können. „Es handelte sich jedoch nur um ein vorübergehendes und nicht um ein strukturelles Problem bei Anlieferungen“, sagte sie. Gegen 17 Uhr seien vor Ort Benzin und Diesel wieder verfügbar gewesen. Die Bilder aus England kenne man, in Deutschland habe man diese Situation jedoch nicht, so Saucier. Gleichzeitig räumte sie jedoch auch ein: „Wir wissen, dass viele Logistikunternehmen auch in Deutschland, Probleme haben, Nachwuchs zu finden.“

Von Nadine Bieneck