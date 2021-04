Anhörung im Landtag: Falkenseer vertritt Volksinitiative im Plenarsaal

Havelland

Mit gemischten Gefühlen verließ Gerd Kirchner, Mitglied des Havelländer Kreistages und der Stadtverordnetenversammlung Falkensee für die Freien Wähler, am Donnerstag die Anhörung der Volksinitiative zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge für Anlieger von Sandpisten vor dem Infrastrukturausschuss des Landtags in Potsdam. „Ich bin ein eher ungeduldiger Mensch, daher wäre ich am liebsten bereits mit einem Ergebnis aus dieser Sitzung rausgegangen“, sagte er im Anschluss im MAZ-Gespräch, „aber in der Politik dauert es halt.“

Zu einer Entscheidung, sprich einem Votum des Ausschusses, kam es am Donnerstag nicht. Denn im Plenarsaal des Brandenburger Landtags war zunächst erst einmal eine Anhörung der Freien Wähler, die die Volksinitiative auf den Weg gebracht haben, angesetzt. Kirchner war als eine von fünf Vertrauenspersonen der Freien Wähler in den Ausschuss entsandt worden, wo dessen Mitglieder eine Menge Fragen loswerden sollten. „Ziel der Anhörung war, den Ausschussmitgliedern die Informationen zu geben, die sie brauchen, um sich ein Bild von unserem Anliegen zu machen“, so Kirchner. „Das haben sie hoffentlich machen können. Ich hatte zum Schluss schon den Eindruck, dass viele Sachen geklärt werden konnten und auch verstanden wurden, die vorher nicht jeder auf dem Schirm hatte“, so der Falkenseer. Zudem sei im Ausschuss eine Kompromissbereitschaft signalisiert worden. „Ein gutes Zeichen“, so Kirchner, der sich nun ebenso wie seine Kollegen darauf einstellt, dass damit weitere Gespräche auf die fünf Vertrauenspersonen zukommen könnten.

Ergebnis der Anhörung wird Thema in nächster Ausschusssitzung im Mai

Eingeladen worden zur Anhörung waren auch die Mitglieder des Innenausschusses sowie des Haushaltsausschusses. Insbesondere die finanzielle Umsetzung des Anliegens – die zukünftige Übernahme der Beiträge durch das Land – war ein intensiv diskutierter Punkt im Rahmen der Anhörung. Der Infrastrukturausschuss wird sich laut Information des Landtages in seiner Sitzung am 6. Mai mit dem Ergebnis der Anhörung befassen und eine Stellungnahme für den Hauptausschuss erarbeiten.

Von Nadine Bieneck