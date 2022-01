Anliegergebühren in Falkensee: Debatte um neue Satzung ruht bis Februar

Falkensee

Nachdem die Falkenseer Stadtverwaltung mit ihrem Vorstoß, die neue Gebührensatzung für den Anliegerstraßenbau aufzuheben, jüngst sowohl im Bauausschuss als auch im Hauptausschuss deutlich durchfiel, reagierte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) und bringt die entsprechende Beschlussvorlage auf der am Mittwochabend, 26. Januar, 18 Uhr, anstehenden Stadtverordnetenversammlung (SVV) nicht mehr ein.

Beschlussvorlage der Falkenseer Verwaltung folgte laut Bürgermeister Müller Formvorschriften

Wie der Bürgermeister der MAZ mitteilte, sei die in den Ausschusssitzungen eingebrachte Beschlussvorlage Formvorschriften gefolgt. Ohne diese „hätten wir der Kommunalaufsicht zwar die Meinung der Behörde beziehungsweise des Bürgermeisters, nicht jedoch die Meinung der anderen Verfahrensbeteiligten – der Stadtverordnetenversammlung – mitteilen können“. Dafür habe man „zunächst eine rechtlich hinreichend relevante Meinungsbildung der Stadtverordnetenversammlung“ herbeiführen müssen. Insbesondere aufgrund der Tragweite der notwendigen Entscheidung, konkret der eventuellen Aufhebung des beanstandeten Beschlusses zur Neufassung der Anliegerbeitragssatzung, „war es notwendig, ein Votum eines beschließenden Gremiums einzuholen – in diesem Fall der Hauptausschuss“. Das entsprechende Ergebnis der Abstimmung im Hauptausschuss habe die Verwaltung zeitnah nach der Sitzung an die Kommunalaufsicht weitergeleitet.

Müller weist zudem darauf hin, dass die dreimonatige Bearbeitungsfrist für die Stellungnahme und Entscheidung der Kommunalaufsicht noch nicht abgelaufen sei. Auch die Kommunalaufsicht erklärte auf MAZ-Nachfrage, die Frist für die Entscheidung über die Beanstandung des Beschlusses durch die Stadt beginne „nach Kenntnis aller für die Entscheidung erheblichen Tatsachen“, so Katarzyna Debicka, persönliche Referentin des Landrats. Diese habe mit der Vorlage der Stellungnahme des Infrastrukturministeriums (MIL) vom 17. November 2021 begonnen (MAZ berichtete). Fristende sei demnach der 17. Februar 2022. Wie Debicka ebenfalls mitteilte, gab es zudem die „ausdrückliche Bitte des Bürgermeisters, eine Entscheidung nicht vor der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Falkensee zu erlassen“. Im Bauausschuss hatte auch Baudezernent Thomas Zylla (CDU) – der Bürgermeister wohnte dieser Sitzung nicht bei – am 10. Januar erklärt, die Verwaltung strebe mit der Beschlussvorlage die Einholung eines Meinungsbildes durch die Stadtverordneten an, die anschließend der Kommunalaufsicht übermittelt werden solle.

Bitte des Falkenseer Bürgermeisters an Kommunalaufsicht: Entscheidung nicht vor Hauptausschusssitzung

Die Stellungnahme des MIL zur Sache sei der Stadt Falkensee am 2. Dezember 2021 durch die Kommunalaufsicht mit der Bitte übersandt worden, mitzuteilen, „ob die Verfahrensbeteiligten eine eigene streitentscheidende Lösung anstreben“, führt Debicka weiter aus. Die SVV-Vorsitzende Julia Concu (B90/Grüne & Jugendbündnis) habe sich Mitte Dezember an die involvierten Ministerien - neben dem MIL das Innenministerium (MIK) – und mit der Bitte an die Kommunalaufsicht gewandt, keine negative Entscheidung zu erlassen, sondern zunächst eine Videokonferenz zum Thema durchzuführen. Das MIK teilte Concu daraufhin mit, dass jedoch die Kommunalaufsicht des Kreises für die abschließende Entscheidung zuständig sei. Diese teilte am 7. Januar dem Falkenseer Bürgermeister mit, „zu entscheiden, sofern die Beteiligten keine eigene Entscheidung treffen“. Müller bat die Behörde daraufhin eben noch am gleichen Tag, für diese Entscheidung die Hauptausschusssitzung am 12. Januar abzuwarten. Auf der stimmte eine deutliche Mehrheit gegen den Beschluss zur Aufhebung der neuen Satzung.

Keine Personalprobleme in Havelländer Kommunalaufsicht

Debicka weist zudem den Vorwurf von Personalproblemen innerhalb der Havelländer Kommunalaufsichtsbehörde zurück. Dies sei nicht der Fall. „Vielmehr steht die Kommunalaufsichtsbehörde mit der vorliegend betroffenen Gemeinde in Kontakt und wird, sollte die Gemeinde selbst keine Lösung finden, fristgerecht entscheiden“, so Debicka. Der nächste Schritt über die Entscheidung der zukünftigen Beiträge im Falkenseer Anliegerstraßenbau erfolgt also spätestens am 17. Februar.

Von Nadine Bieneck