Für insgesamt vier Anliegerstraßen in der Gartenstadt hat die Verwaltung Baumaßnahmen in den Monaten Juni bis November 2021 angekündigt. Gebaut werden soll Am Tiefen Grund, in der Blumenstraße, der Günther- und der Muselowstraße. Die politische Debatte über die Anliegerbeiträge und den Kriterienkatalog hält unterdessen an.