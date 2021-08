Anliegerstraßen in Falkensee: Das soll am Mittwoch beschlossen werden

Falkensee

Die Vorarbeit für die Entscheidung am Mittwoch ist geleistet. Die Mitglieder des Falkenseer Hauptausschusses haben nach knapp dreistündiger Diskussion Montagabend eine Änderung der Straßenneubau-Beitragssatzung empfohlen, die die Bewohner von Anliegerstraßen finanziell entlasten soll. Das Abstimmungsergebnis von sieben Mal Ja, sechs Mal Nein, bei einer Enthaltung lässt aber erahnen, dass es in der Stadtverordnetenversammlung noch mal spannend wird.

Einig sind sich alle Fraktionen, dass Anwohner von Anliegerstraßen, die wegen einseitiger Bebauung oder schlechten Baugrund bei einer Erschließung besonders teuer werden, nicht in den finanziellen Ruin getrieben werden sollen. Nach etwa anderthalb jährigem Hin und Her liegt nun ein Entwurf zur Änderung der Satzung vor, der im Wesentlichen auf Vorschlägen der Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und B 90/Grüne beruht.

Dämpfung der Beiträge ab 15 000 Euro

Grob gesagt, sollen Anlieger – nach der jetzt favorisierten Variante – künftig ab einem Grenzwert von 15 000 Euro geringere Beiträge für den Straßenbau zahlen. Eine zweite Abstufung in der Beitragshöhe soll bei 20 000 Euro greifen. Die Werte beziehen sich auf ein Standardgrundstück von 1000 Quadratmeter.

Ein Antrag der Fraktionen FDP, Die Linke und Freie Wähler zielte sogar auf eine noch weitergehende Entlastung der Bürger ab. Doch die fand im Hauptausschuss keine Mehrheit.

SPD-Fraktionschef Peter Kissing denkt bei der Entscheidung zu den Anliegerstraßen auch an die Falkenseer Stadtkasse. Quelle: promo

SPD-Fraktionschef Peter Kissing erklärte: „Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden. Der sieht vor, dass Anlieger ab einer bestimmten Höhe weniger Beiträge zahlen. Wir wollen mit den Grenzen nicht noch weiter runter gehen, denn das belastet den Stadthaushalt zusätzlich. Und wir haben die Verantwortung, in Falkensee auch Kitas, Horte und anderen Einrichtungen künftig zu finanzieren.“

23 Kilometer Anliegerstraßen fehlen noch

Klar ist, auf die Stadt Falkensee kommen, wenn die Satzungsänderung beschlossen wird, höhere Ausgaben beim Anliegerstraßenbau zu. Nach geltender Satzung zahlt die Kommune 10 Prozent, die Anlieger 90 Prozent der umlagefähigen Kosten. So ist es in den vergangenen Jahren bei 84 Kilometern Anliegerstraßenbau auch erfolgt. Jetzt sind laut Bauamtsleiter Jens Grothe noch 23 Kilometer Anliegerstraßen erstmalig herzustellen. Deren Anwohner würden also von einer „Dämpfung der Anliegerbeiträge“ profitieren, so Bürgermeister Heiko Müller (SPD).

In der Frage, wann die geänderte Satzung in Kraft treten soll, hat der Hauptausschuss mehrheitlich, aber knapp, für den 1. Januar 2022 gestimmt. Der Antrag der Fraktionen FDP, Die Linke und Freie Wähler sah ein rückwirkendes Inkrafttreten zum 1. Januar 2020 vor. Er wurde abgelehnt.

Anwalt rät von einem rückwirkenden Inkrafttreten der Satzung ab

Zuvor hatte der für die Stadt Falkensee in Rechtsfragen tätige Fachanwalt Ulrich Becker auf die rechtlichen und finanziellen Gefahren hingewiesen, wenn man die Satzung rückwirkend ändern würde. „Erstens vernichten sie als Stadtverordnete dann Geld. Die Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen von Anliegern, sind im Haushalt der Stadt eingeplant, auch wenn die Bescheide noch nicht verschickt wurden.“ Zweitens sei der Termin 1. Januar 2020 nicht begründbar. Nur weil den Stadtverordneten im Januar 2020 plötzlich bewusst geworden sei, dass die Anliegerbeiträge um ein Vielfaches gestiegen sind und weiter steigen, ist aus juristischer Sicht nicht relevant. „Dieser Stichtag würde die Änderung der Satzung angreifbar machen“, warnte Becker.

Die Kommunalaufsicht wird eingeschaltet

Egal, in welcher Form der Straßenneubau-Beitragssatzung am Mittwoch geändert wird – der Bürgermeister wird den Beschluss beanstanden, damit die Kommunalaufsicht Havelland die Satzung auf Rechtssicherheit überprüft. Das hatte Heiko Müller bereits angekündigt.

Bürgermeister Heiko Müller ist für den gefunden Kompromiss. Quelle: Tanja M. Marotzke

Fachanwalt Ulrich Becker erklärte dazu: „Aus meiner Sicht steht die überarbeitete Satzung auf einem juristisch soliden Fundament. Aber da es eine Satzung in der Form noch nirgendwo anders in Deutschland gibt, kann man das Ergebnis einer rechtlichen Prüfung nicht vorhersagen.“ Grundsätzlich müssen die Änderungen gut begründet sein und dabei gelte, je mutiger die Kommune bei den Änderungen ist, ja riskanter ist es, so Ulrich Becker.

Von Jens Wegener