Anliegerstraßen in Falkensee: Verschiebung wegen Engpass bei Material

Falkensee

Nicht wie geplant am 1. Juni, sondern erst am 7. Juni beginnen in Falkensee die Bauarbeiten für den diesjährigen Anliegerstraßenbau. Darauf weist die Stadtverwaltung Falkensee hin. In Angriff genommen werden die Straßen im Bereich Am Tiefen Grund, Blumenstraße, Günther- und in der Muselowstraße. In der vergangenen Woche seien erste Baumaßnahmen durch die Straßenbaufirma Strabag vorbereitet und die Baustelleneinrichtung aufgebaut worden. Nun folgt der Aushub von Boden.

Wegen Lieferschwierigkeiten beim Tiefbaumaterial beginnt der Ausbau nicht wie geplant bereits am 1. Juni in der Güntherstraße, sondern erst am 7. Juni in der Muselowstraße. Sobald das Material lieferbar ist, wird in der Güntherstraße gebaut. Im Bereich Am Tiefen Grund und in der Blumenstraße sollen nach aktuellem Stand Ende August, Anfang September mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Baumaßnahmen sollen laut Stadt voraussichtlich Mitte November 2021 abgeschlossen werden.

Während der Bauarbeiten erfolgt eine Vollsperrung in den entsprechenden Straßenabschnitten. Der Anliegerverkehr und die Zufahrt für den Rettungsdienst werden jedoch auch während der Bauzeit gewährleistet. Die Abfallentsorgung der Anlieger wird während der Maßnahmen durch den Baubetrieb organisiert. Die entsprechenden Informationen erhalten die Anwohner direkt durch die Strabag. Die Anlieger innerhalb der betroffenen Straßenabschnitte werden über die vorgesehenen Baumaßnahmen zudem gesondert durch eine Postwurfsendung der bauausführenden Firmen informiert. Die Stadt weist darauf hin, dass zeitweise Beeinträchtigungen während der Bauzeit unvermeidbar sind.

Politische Debatte über Anliegerstraßenbau hält weiter an

Der Anliegerstraßenbau in der Gartenstadt ist nach wie vor auch Thema in der Stadtverordnetenversammlung und im Bauausschuss. Debattiert wird inzwischen seit Monaten wieder intensiv über die Dämpfung der Anliegerkosten sowie die Aktualisierung des Kriterienkatalogs für den Ausbau der Anliegerstraßen, siehe auch hier.

Von Nadine Bieneck