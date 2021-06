Monatelang berieten die Stadtverordneten in Falkensee über den zukünftigen Kriterienkatalog zum Anliegerstraßenbau in der Stadt, bei dem insbesondere die Bürgerbeteiligung verstärkt werden sollte. Immer gab es heftige Debatten. Am Mittwoch nun fand die Diskussion ein Ende: Der Kriterienkatalog wurde endlich beschlossen.