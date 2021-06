Anliegerstraßenbau in Falkensee: Bauausschuss einigt sich auf Kriterienkatalog

Falkensee

Endlich, mögen viele Falkenseer, vor allem aber auch die Mitglieder des Bauausschusses der Stadtverordnetenversammlung (SVV) denken, wenn es um den Kriterienkatalog geht, der zukünftig dem Anliegerstraßenbau in der Gartenstadt zu Grunde liegt.

Seit Monaten wurde um eine Lösung gerungen. Am Montagabend war es Punkt 19.19 Uhr soweit: Der Bauausschuss einigte sich mit deutlicher Mehrheit (7 Ja-, 3 Nein-Stimmen, keine Enthaltungen) auf die miteinander ausgehandelte Version. Die wird mit dem positiven Votum nun der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt, die am 23. Juni final darüber abstimmen muss. Eine mehrheitliche Zustimmung ist zu erwarten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist gut, dass wir bei dem Thema nach der langen Phase der Diskussionen und Abstimmungen endlich Einigung und eine Lösung erzielt haben“, atmete der CDU-Abgeordnete Rainer Ganser nach der Sitzung erleichtert auf. Er war als Mitglied des überfraktionellen Arbeitskreises des Ausschusses, IBAfF, intensiv in die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen eingebunden gewesen. „Ich denke, die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, ist ein guter Kompromiss, in dem sich auch alle Beteiligten wiederfinden können.“ Wichtig sei zudem: Wünsche und Vorschläge der Anwohner bekommen zukünftig mehr Gewicht.

Anliegerwünsche sollen zukünftig stärker in Planung berücksichtigt werden

Denn das Thema Anliegerbeteiligung war der letzte große Stolperstein, den der Ausschuss am Montag auf dem Weg zu seinem Abschlussvotum noch aus dem Weg zu räumen hatte. Von der Idee, bereits im Vorfeld erster Vorplanungen die betroffenen Anlieger zu einer ersten Informationsveranstaltung einzuladen, wurde letztlich Abstand genommen. Zu ineffektiv, nicht zielorientiert, nicht aussagekräftig genug wären Erkenntnisse eines Austauschs, bei dem noch kein einziger Planungsvorschlag auf dem Tisch läge, befand die Mehrheit der Ausschussmitglieder. Deutlich stärker einbezogen werden sollen die Falkenseer zukünftig dennoch. Am Ende einigte man sich auf ein Bürgerforum nach Abschluss der Vorplanung, bei dem die Anlieger ihre Vorstellungen und Anregungen, aber auch Änderungswünsche des ersten Planungsstandes, einbringen können und sollen. Kommt es dabei zum Dissens, sollen die Planer erneut beauftragt werden und nach Möglichkeiten suchen, wie den Wünschen der Anwohner entgegenzukommen sei. „Das kann natürlich immer nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gehen“, verwies Gerd-Henning Gunkel (B90/Grüne) auf den dabei zugrunde liegenden Rahmen. Was jedoch nach Vorschlägen und Wünschen der Anwohner möglich sei, solle auch in die Planungen mit einfließen. Eine zweite Anwohnerveranstaltung solle anschließend mit dem Ziel durchgeführt werden, einen Konsens zu erzielen. Könne keine Einigung erzielt werden, obliegt den Stadtverordneten die Entscheidung, wie der Anliegerstraßenbau umzusetzen sei. Sie müssten dann alle Aspekte abwägen, insbesondere „Partikularinteressen, Gemeinwohl und Stadtsäckel“, so Gunkel bei der Darlegung des Kompromissvorschlags.

Seniorenbeirat drängt auf grundsätzlichen Gehwegbau

Der Ausschuss folgte diesem Vorschlag schließlich. Unterdessen hatte der Seniorenbeirat auf der Zielgeraden der Beschlussvorlagen noch seine Bedenken geäußert, dass auf den Verzicht von Gehwegen in bestimmten Fällen zu verzichten sei. Dieser Punkt solle im Ernstfall doch bitte „sehr restriktiv“ ausgelegt werden, insistierte Nestor Bachmann. Wünschenswert sei die Ausstattung jeder Anliegerstraße mit einem Gehweg.

19.19 Uhr war die Abstimmung schließlich über die Bühne gebracht. Der Weg zum Votum war – auch im Rahmen der weiteren Abstimmungen dieses Abends – mitunter holprig. Das für die Stadtverordnetenversammlung beschlossene, aber noch nicht umgesetzte digitale Abstimmungssystem hätte hier den Ausschussvorsitzenden Rainer van Raemdonck sicher deutlich entlasten können.

Satzungsanpassung der Anliegerbeiträge steht noch aus

In Gänze abgeschlossen ist das Thema Anliegerstraßenbau jedoch noch nicht. Denn weiter in der Beratung befindet sich die Satzungsanpassung der Anliegerstraßenbeiträge. Auch dieses wurde im Ausschuss am Montagabend eine gute Stunde lang besprochen, um dann festzustellen, dass ohne greifbare Vorlage für die Ausschussmitglieder Entscheidungen nicht zu treffen seien. Die Verwaltung wurde beauftragt, hier bis zum Hauptausschuss am Mittwoch (Stadthalle, 18 Uhr) nachzubessern. Das Thema wird dort dann erneut auf dem Tisch liegen. Ein ganz wesentlicher Punkt im Rahmen der Debatte – in der kein Konsens erzielt wurde – war der Stichtag, an dem die überarbeitete Satzung wirksam werden solle. Rückwirkend? Zum 1. Januar 2022? Diese Diskussion ist längst noch nicht beendet. „Pro Jahr sind 2500 Einwohner in Falkensee von den 6,5 Kilometern Anliegerstraßenbau betroffen. Diese registrieren ganz genau, wann hier im Bauausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, dass die Beiträge maßgeblich zu dämpfen sind“, machte sich Martin Hamann als sachkundiger Einwohner für die Belange der Bürger stark. Für die Bürger sei es ein Schlag ins Gesicht, wenn die Stadt mehr als 1,5 Jahre brauche, Erkenntnisse in eine Satzung umzusetzen, „zum Nachteil der Bürger“, so Hamann. Er appelliere dafür, die Wirksamkeit der Satzung für den „Zeitpunkt anzuerkennen, an dem die Notwendigkeit der Überarbeitung auffiel, und nicht erst für irgendwelche Beitragssteigerungen in der Zukunft“. Alles andere sei weder politisch noch inhaltlich vertretbar.

Von Nadine Bieneck