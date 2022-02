Anliegerstraßenbau in Falkensee: Das sagt die Kommunalaufsicht zur Satzung

Falkensee

Nach zwischenzeitlicher Ruhe kam in dieser Woche wieder Bewegung in das Dauerthema der Gebühren für den Anliegerstraßenbau in der Stadt Falkensee. Die Stadtverordneten hatten nach monatelanger Diskussion im August eine neue Gebührensatzung beschlossen, mit der Härtefälle enorm hoher Beitragszahlungen für betroffene Anlieger zukünftig abgedämpft werden sollen. Im September beanstandete Bürgermeister Heiko Müller (SPD) – wie zuvor bereits angekündigt –, diesen Beschluss, um ihn offiziell durch die Kommunalaufsicht auf Rechtssicherheit überprüfen zu lassen.

Gebührensatzung für Anliegerstraßenbau in Falkensee hätte deutschlandweit einmaligen Charakter

Der neu beschlossenen Satzung kommt genau deshalb eine gewisse Brisanz zu, da sie eine deutschlandweit bislang einmalige Regelung aufweist und damit einen Präzedenzfall schaffen würde. Umso wichtiger war Müller daher, mit Blick auf mögliche Klagen vor Gericht mit einer neuen Satzung rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen. Die Kommunalaufsicht des Landkreises prüfte die Satzung daher in den vergangenen Monaten ausgiebig, zog dabei auch das Innen- und das Infrastrukturministerium zu Rate. Neun Seiten umfasst die Stellungnahme der Behörde, die nun in dieser Woche im Falkenseer Rathaus einging.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der teilt die Kommunalaufsicht mit, dass die Beitragssatzung zur Dämpfung der Anliegerbeiträge rechtswidrig sei. Der Grund: sie überschreitet den kompetenzrechtlichen Rahmen zur satzungsmäßigen Ausgestaltung des Erschließungsbeitragsrechts. Diese Einschätzung hatte zuvor bereits das Infrastrukturministerium des Landes Brandenburg geäußert. Eine sperrige Beschreibung einer einfachen Konsequenz: Die beschlossene Satzung wird nicht wirksam.

Kommunalaufsicht des Havellandes folgt Argumentation des Falkenseer Bürgermeisters Heiko Müller

Die Kommunalaufsicht folgte bei ihrer Entscheidung der Argumentation des Bürgermeisters, der bei seiner Beanstandung „im Wesentlichen“ ausgeführt habe, „dass durch die pauschale Dämpfung der Beiträge keine einzelnen Härtefälle berücksichtigt würden, dies sei im Beitrags- und Abgabenrecht nicht zulässig“, heißt es. „Weiterhin wäre die Erhöhung des Vermögens Einzelner zulasten der Stadt mit dem öffentlichen Haushaltsrecht nicht vereinbar“, heißt es weiter. So erklärt die Behörde in ihrer Stellungnahme unter anderem, dass eine Einzelfallgerechtigkeit mangels der Berücksichtigung individueller Härten in der neu gefassten Satzung nicht erreicht werde. Dies widerspreche den erschließungsbeitragsrechtlichen Billigkeitsregelungen.

Dies ist nur einer von mehreren Gründen, die zur nun getroffenen Entscheidung der Kommunalaufsicht führten. Diese weist jedoch zugleich darauf hin, dass die bundesrechtlichen Vorgaben zur Verteilung des Erschließungsaufwandes den Kommunen einen „weiten Spielraum“ gewähren. So liege die Mindestbeteiligung der Gemeinde an den mit einer Erschließung anfallen Kosten bei zehn Prozent (so ist es in Falkensee bislang der Fall) – diese kommunale Beteiligung könne durchaus auch höher sein, so die Behörde. Berücksichtigt werden müssten sowohl die Interessen der Anlieger als auch der Allgemeinheit. Für letztere würden unter anderem auch die Nutzung der betroffenen Gebietsteile oder aber die Funktion der jeweiligen Straßen eine Rolle spielen. Insgesamt, so heißt es in der Erklärung, erscheine es „sehr zweifelhaft“, dass die betrachteten und zugrundeliegenden Maßstäbe der geltenden Gesetzeslage „durch die Falkenseer Regelegung zur Beitragsdämpfung gedeckt sind“. In der Endsumme werde die beschlossene Satzung eben deshalb als rechtswidrig eingestuft. Der Bürgermeister sei daher „nicht verpflichtet, die Satzung zu unterzeichnen und öffentlich bekanntzumachen“.

Bürgermeister Heiko Müller sieht inzwischen Priorität bei Ausbau der Haupterschließungsstraßen

Heiko Müller erklärte dazu auf MAZ-Nachfrage, die Bestätigung der Beanstandung zur Kenntnis genommen zu haben. „Die Frage ist, wie geht es weiter“, führt er fort. „In den letzten zwölf Jahren hatte der Anliegerstraßenbau in Falkensee eine klare Priorität. Die Verwaltung schätzt ein, dass der Sanierung der Haupterschließungsstraßen unterdessen eine weitaus höhere Bedeutung zukommt als der Herstellung der verbliebenen Straßenabschnitte in den Anliegerstraßen. Viele unserer Haupterschließungsstraßen sind um die hundert Jahre alt und im Hinblick auf die Fahrbahn völlig verschlissen“, drängt er auf eine Richtungsänderung. Auch würden Radfahrangebote und Gehweganlagen in schlechtem Zustand sein oder gänzlich fehlen. „Dieser Aufgabe müssen wir uns widmen. Der Handlungsdruck ist erheblich. Unabhängig davon sollen auch noch nicht hergestellte oder sanierungsbedürftige Anliegerstraßen weiterhin gebaut werden.“ Aufgrund geringerer Priorität solle die Stadt sich aber dabei auf die Straßen konzentrieren, die eine besondere Verkehrsbedeutung, unter anderem wegen Radfahrverbindungen oder des Busverkehrs, hätten oder in denen die Mehrheit der betroffenen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer den Anliegerstraßenbau fordere, erklärt er.

Arbeitskreis „IBAfF“ des Falkenseer Bauausschusses will Freitag zur Beratung zusammenkommen

Grundsätzlich kann gegen die von der Kommunalaufsicht erlassene Entscheidung innerhalb einer Frist von einem Monat Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht werden. Ob die Stadtverordneten, die die neue Satzung auf den Weg gebracht hatten, dies erwägen, ist noch unklar. Am heutigen Freitagabend wird nach MAZ-Informationen der Arbeitskreis „IBAfF“ zusammenkommen, um über die aktuelle Entwicklung zu beraten. Die interfraktionelle Arbeitsgruppe hatte das Thema monatelang bearbeitet und das neue Modell maßgeblich vorangebracht. Schauen will man im „IBAfF“ auch, wie die Stadt Oranienburg in Oberhavel mit der Thematik umgehe. Diese stehe dort am kommenden Montag ebenfalls auf der Tagesordnung, Oranienburg weist nahezu die gleiche Größe wie die Stadt Falkensee auf, hat ähnliche Wachstumsschmerzen wie die Gartenstadt. In jedem Fall ist damit zu rechnen, dass in der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Mittwoch, 23. Februar (Stadthalle, 18 Uhr), die Entscheidung der Kommunalaufsicht noch auf die Tagesordnung rückt.

Von Nadine Bieneck