Zu einer gemeinsamen Sitzung treffen am Montag, 23. August, in Falkensee die Mitglieder des Haupt- und des Bauausschusses zusammen. Die Tagesordnung ist übersichtlich: debattiert werden soll vornehmlich über die Satzungsanpassung zur Erhebung der Erschließungsbeiträge beim Anliegerstraßenbau in Falkensee.