Die Liebe zum Detail ist spürbar in Annette Venters kleiner Schneiderwerkstatt. Versteckt in einer Seitenstraße am Hansaplatz in Falkensee lädt das Schaufenster ein, kurz zu verweilen. Und für manchen ist dies der erste Schritt auf dem Weg zum ganz persönlichen Kleidungsstück. Denn die Anfertigung für Privatkunden ist bisher der Bereich gewesen, auf den sich Venter in ihrem Laden spezialisiert hat. Seit fünf Jahren existiert er inzwischen. Davor lag ein langer Werdegang als Schneiderin.

„Eigentlich ging die Begeisterung schon los, als ich ein Kind war. Ich habe mich immer gerne verkleidet und das ist bis in die spätere Zeit geblieben“, erzählt Venter. „Richtig angefangen mit dem Nähen hat es dann in der Jugendzeit mit Schnittmustern von Burda. Das war immer wahnsinnig kompliziert“, erinnert sich die Schneiderin lachend. Gleich für den Beruf der Damenschneiderin hat sie sich trotz der Freude am Hobby nicht entschieden. Dem Schulabschluss folgte zunächst eine Baumschullehre und später die Erkenntnis, dass sie damit noch nicht ihre Nische gefunden hatte. Nach einem Praktikum in einer Schneiderei wagte sie den Neuanfang: „Ich wollte noch einmal etwas anderes machen. Und ich finde, dass Schneidern und Gärtnern wunderbar zusammenpassen. Die Natur gibt so viel. Diese Farben – was auf einer Wiese wächst, das kann man gut auch mit Stoffen kombinieren.“

Ein Handwerk mit vielen Gesichtern

Die Zeit der Schneiderlehre in Hannover Ende der Achtziger Jahre hat sie in guter Erinnerung. „Das war eine ganz tolle Zeit mit wunderbaren Mitlehrlingen. Wir haben da für Frauen beim Wiener Opernball genäht und nebenbei Modenshows organisiert“, erzählt Venter. Nach Abschluss der Lehre machte Venter an verschiedensten Stationen Halt, stets geleitet durch ihren inneren Kompass.

„Ich habe eine Weile in der Industrie gearbeitet, weil ich Schnelligkeit lernen wollte. Da näht dann die eine nur Krägen, die Nächste Ärmel, immer dasselbe, manchmal tausend in zwei Stunden“, beschreibt Venter die Akkordarbeit. Lang ausgehalten habe sie es dort nicht, dafür sei es ihr zu langweilig gewesen. „In dem Bereich ist überhaupt keine Kreativität gefragt und es gibt keinen Kundenkontakt. Aber für mich ist ein Kleidungsstück nicht einfach nur ein Ding. Das ist etwas sehr Lebendiges, wie für einen Künstler, der lange an einem Bild malt und sich etwas denkt dabei“, so Venter. Gerade das Sinnliche und Kreative reize sie an ihrem Beruf: „Ich mag das Haptische, den Geruch. Und zu überlegen, was kann man aus einem Stück Stoff zaubern? Wie verhält es sich zur Person?“

Annette Venter sammelt gerne besondere Borten und Knöpfe für ihre Arbeit. Quelle: Leonie Mikulla

Die Liebe zum Landleben entdeckt

Der weitere berufliche Werdegang wurde auch von privaten Veränderungen bestimmt. So wurde Venter zunächst Mutter zweier Kinder und entschied sich dann für einen großen Wechsel – sie zog von ihrer Heimatstadt Hannover ins ländliche Havelland. „Das war 1997. Meine Schwester wohnte in Perwenitz und meinte immer, dass es hier so schön ist. Am Anfang habe ich mich schon gefragt – was soll ich auf einem Dorf in Brandenburg?“, erzählt Venter.

Die anfängliche Skepsis war jedoch nicht von Dauer. „Ich würde nicht mehr zurückgehen wollen. Das ist echt meine Heimat hier geworden, ich fühle mich hier total wohl“, sagt Venter, die heute in Pausin wohnt. Besonders die einzigartige Natur habe es ihr angetan. Die abgeschiedenen Kiefernwälder mit klarer Luft, das Gefühl von Wärme. Auch die entspannte Mentalität der Leute gefalle ihr. Die Menschen aus der Gegend ermutigten die Schneiderin schließlich auch zum Schritt in die Selbstständigkeit: „Die haben alle gesagt: wir helfen Ihnen, wir unterstützen Sie“, erinnert sich Venter dankbar.

In den eigenen Weg vertrauen

Seit 22 Jahren ist Venter nun selbstständig. Mittlerweile habe sie sich eine gute Stammkundenschaft aufgebaut, fast nur über Mundpropaganda und ohne Werbung. Und das obwohl auch das Schneiderhandwerk mit wirtschaftlichem Wandel zu kämpfen hat. „Den Lehrberuf, wie ich ihn gelernt habe, gibt es an sich kaum noch. Er ist einfach zu schlecht bezahlt und Billigketten haben den Markt kaputt gemacht, da kann man nicht mit Schritt halten“, beklagt Venter.

Trotzdem ist sie überzeugt, dass angehende Schneiderinnen eine Chance in dem Beruf haben. „Wenn man Freude hat an einer Sache, findet man immer Wege. Man muss ja nicht Tommy Hilfiger werden. Aber es gibt nichts Schöneres als die Hauptzeit seines Lebens in einem Beruf zu arbeiten, den man gerne macht“, sagt Venter ermutigend. Dass sie diese Leidenschaft im Schneidern gefunden hat, steht für sie fest: „Ich werde nie in Rente gehen, dafür macht es mir einfach zu viel Spaß.“

An neuen Ideen mangelt es Venter nicht – aktuell plant sie eine Umgestaltung ihres Konzepts: Statt Anfertigungen möchte sie eigene Kollektionen nähen und den Laden in eine kleine Boutique mit Café verwandeln.

