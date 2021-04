Mit gleich drei Anträgen macht sich die Fraktion Bündnis 90/Grüne am Mittwoch in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung für mehr Grün in der Gartenstadt stark. Vor allem auf den Erhalt und die Pflege der Bäume sowie Blühstreifen im Zuge von Straßenbauarbeiten zielt das Engagement ab.