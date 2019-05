Falkensee

Obwohl Stefan Rosenbohm einige Meter von der Nauener Straße in Falkensee entfernt in einer Nebenstraße wohnt, klappern auch bei ihm in jeder Nacht die Gläser und Tassen in den Schränken, wenn wieder ein 40-Tonner über den Asphalt donnert. „Für mich ist das ein klares Zeichen, dass die Straße gar nicht für solche Belastungen ausgelegt ist“, sagte Rosenbohm.

Anwohner fordern eine Lösung

So wie ihm geht es vielen Anwohner entlang der Nauener Straße. Der stetig zunehmende Verkehr wird immer mehr zur Belastung. Damit sich endlich mal etwas tut, trafen sich Montagnachmittag einige Anwohner mit Vertretern der CDU.

So kamen unter anderem der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler und Landtagsabgeordnete Barbara Richstein, um sich die Situation vor Ort anzuschauen.

Die Nauener Straße in Falkensee ist vor allem vom Durchgangsverkehr geprägt. Quelle: Tanja M. Marotzke

„Manchmal muss man der Politik einfach auf die Füße treten, damit es vorangeht“, sagte Anwohner Siegfried Petznick. Der Falkenseer wohnt schon seit 45 Jahren an der Nauener Straße und beobachtet regelmäßig gefährliche Begegnungen. „An den Bushaltestellen stehen immer viele Schüler, die auf den Bus warten. Und wenn dann ein Lkw direkt an ihnen vorbeizieht, wird mir schon anders“, so Petznick.

Petznick, aber auch die anderen Anwohner, hoffen seit Jahren, dass eine mögliche Nordumfahrung für sie eine Entlastung bringt. „Wir haben damals extra Unterschriften gesammelt, damit sich etwas bewegt.“

Diskussion über Nordumfahrung

Auf eine Nordumfahrung zu warten sei aber keine wirklich gute Variante. „Es gibt über 7500 Einwendungen. Über dieses Thema reden wir schon seit fast 20 Jahren“, so Barbara Richstein. Es brauche daher viel mehr eine kurzfristige Lösung.

Die Anwohner haben sich da natürlich schon einige Gedanken gemacht. „Um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen, wäre es eigentlich gut, die gesamte Straße auf Tempo 30 zu begrenzen“, schlug Siegfried Petznick vor. Ihn stört besonders die Hohe Zahl von Lkw, die die Nauener Straße als Ausweichroute nutzen, um keine Maut zahlen zu müssen. Ein Blick auf die Kennzeichen reiche schon aus, um dies zu erkennen.

Keine aktuellen Verkehrszahlen

Auch einen Ausbau des Havelländer Wegs könnten sie sich vorstellen, um so etwas Verkehr von der Nauener Straße zu nehmen. „Uns geht es vor allem darum, die Verkehrsbelastung zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen“, betonte Stefan Rosenbohm.

Dabei gibt es nicht einmal aktuelle Zahlen, wie viele Pkw und Lkw diese Strecke täglich nutzen. Unbekannt ist auch, wie viele Fahrzeuge tatsächlich ihren Start- und Zielpunkt in der Gegend haben und wie viele nur durchfahren.

„Am sinnvollsten und kurzfristig umzusetzen wäre erst einmal ein Gespräch mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, der für die Straße zuständig ist“, sagte Hans-Peter Pohl. Zudem bestehe die Möglichkeit die Stadtverordneten über einen entsprechenden Prüfauftrag abstimmen lassen. „Wir müssen hier einfach endlich zu einem Ende kommen“, sagte Pohl.

Das wünscht sich auch Siegfried Petznick. „Wir können nicht erst solange warten, bis hier etwas schlimmes passiert“, mahnte er.

Von Danilo Hafer