Atelierhaus Panzerhalle inspiriert

Falkensee/Groß Glienicke

„Die Räume im neuen Atelierhaus Panzerhalle sind ideal“, sagt die Künstlerin Monika Funke Stern aus Falkensee. Seit drei Jahren arbeitet sie in ihrem 55 Quadratmeter großen Studio in der ehemaligen Kaserne. „Auf den Boden kann man hier Farbe kleckern und in die Wände Löcher bohren.“ Das Atelierhaus Panzerhalle in Groß Glienicke feiert dieser Tage sein 25-jähriges Bestehen mit vier Ausstellungen.

Malerei hinter Glas

Monika Funke Stern malt in Öl- und Acryl auf Leinwand oder hinter Glas und fotografiert. Derzeit widmet sie sich vor allem ihrer Familie in Bergisch Gladbach. Ein Gemälde heißt „Onkel Toni“: Der Mann mit Soutane ist umgeben von Hühnern. „Mein Onkel Anton wurde Geistlicher und Monsignore beim Heiligen Stuhl in Rom“, sagt die Künstlerin, Religion spielte eine große Rolle in ihrer Kindheit.

Anzeige

Zur Galerie Ein Jubiläum und seine Ausstellungen

Das Gemälde „Paradise lost“ befasst sich mit Paradies, dessen Verlust und dem Tod: Hinter geschlossenen Pforten, von Flammen umgeben, ist ein Garten zu ahnen, den ein Paar verlässt. Ein Mensch liegt auf dem Sterbebett. Wie eine Collage hat Monika Funke Stern verschiedene Facetten desselben Themas zusammengefasst: Verlust und Einsamkeit.

Weitere MAZ+ Artikel

Gebrochene Idylle

Ein anderes Bild zeigt eine Frau mit Kind auf dem Arm in frühlingshaften Pastelltönen. Die graue Architektur im Hintergrund verweist auf eine gebrochene Idylle: Der Ehemann und Vater war seit 1945 in Russland vermisst, nachdem er in Frankreich die Resistance, die Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus im besetzten Nachbarland, unterstützt hatte.

Leuchtkasten für Galerie M

Ein Leuchtkasten mit einem überlebensgroßen Foto eines Uniformierten verwirrt den Betrachter: Wo man das Gesicht des Soldaten vermuten würde, erscheint ein Mädchenantlitz. Weiches, blondes Haar umspielt den Stahlhelm. Monika Funke Stern verband ihr eigenes Kommunionsporträt mit dem ihres Vaters als Wehrmachtssoldat zu einer Fotomontage. In diesem besonderen Doppelporträt werden die Brutalität des Krieges und das Leid der vaterlosen Kinder offenbar. Der Leuchtkasten ist auf der Ausstellung „25 Jahre Aktionsraum Panzerhalle“ in der Potsdamer Galerie M in der Charlottenstraße zu sehen.

Von der Kaserne zur Kunst

Im Fokus dieser Schau steht das Atelierhaus als Kaserne auf einem lange militärisch genutzten Boden. Zuerst von den preußischen Königen. Die Nationalsozialisten errichteten eine Panzerhalle mit Kaserne in den 1930er-Jahren. Die NS-Architektur ist noch heute an den typischen Fensterkreuzen zu erkennen: Die Querbalken liegen genau in der Mitte anstatt im oberen Drittel. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte die Rote Armee. Anschließend übernahmen Grenztruppen der Volksarmee der DDR das Gelände. Nach der Wende wurde die Panzerreparaturwerkstatt 1991/92 von den drei Künstlerinnen Eva Kohler, Bettina Schilling und Anita Staud entdeckt und „besetzt“. 2007 musste die Panzerhalle mit Ateliers abgerissen werden, um Platz für die Villenbauten der heutigen Waldsiedlung zu schaffen. Mehr als 20 Künstler des 1998 gegründeten Fördervereins Atelierhaus Panzerhalle zogen in die ehemalige Kaserne um.

Die Werke in der Ausstellung der Galerie M gehen der Geschichte des Ortes nach. Fragen nach Erinnerung und Vergänglichkeit stehen hier ebenso im Zentrum wie das Atelier selbst als Ursprungsort künstlerischer Arbeit. In vier Ausstellungen stellen sich die Künstler des Atelierhauses in diesem Jahr vor. Am Donnerstag ist die Falkenseerin Monika Funke Stern dabei.

Die Vernissage der Schau findet am 6. August in der Galerie M statt, Charlottenstraße 122, in Potsdam, geöffnet Mi bis Fr 11-17, So 15-19 Uhr, Laufzeit bis 6. September.

Von Judith Meisner