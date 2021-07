Einen bewegenden Abschied Richtung Tokio bereitete die Familie von Ronald Rauhe am Wochenende dem Ausnahmekanuten. In Japan nimmt der 39-Jährige an seinen sechsten Olympischen Spielen teil. Im heimischen Falkensee hält ihm unterdessen seine Familie den Rücken frei. Für Rauhe ist Ehefrau Fanny deshalb auch „die Heldin hinter den Kulissen“.