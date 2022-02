Aufruf an Falkenseer: Bewerbungen für Stiftungspreis 2022

Falkensee

Mit einem Antrag zur nächsten Stadtverordnetenversammlung am 23. Februar fordert die Falkenseer CDU-Fraktion Mitglieder von Vereinen und ehrenamtlich engagierten Organisationen auf, sich mit der Stadt für den Stiftungspreis 2022 „Die engagierte Stadtgesellschaft“ zu bewerben. Dies teilte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Pohl mit. Der Fokus des Wettbewerbs liege auf der Auszeichnung engagierter gemeinnütziger Organisationen, Vereine und Gruppen, die sich in besonderem Maße in der Corona-Pandemie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eingesetzt haben. Die Stiftung „Lebendige Stadt“ schreibt ihren Preis jährlich aus.

„In diesem Jahr soll mit einem Preisgeld von bis zu 15 000 Euro ehrenamtliches Engagement gewürdigt werden, das nach der Flutkatastrophe und während der Corona-Pandemie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beiträgt und bedürftigen Menschen in außergewöhnlichen Situationen hilft oder geholfen hat“, so Pohl. Antragsteller sollen Vertreter ehrenamtlicher Organisationen in Kooperation mit der Stadt sein. Unbürokratischen Hilfen, kreativen Lösungen und neuen Ideen komme hohe Bedeutung zu, so Pohl. Die Projekte können im sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich, im Bevölkerungsschutz und der Katastrophenhilfe angesiedelt sein. Bewerbungen sind bis 31. März bei der Stiftung einzureichen.

Mehr Informationen unter www.lebendige-stadt.de/stiftungspreis.

Von MAZonline