Falkensee

Es ist ein eher trister Anblick, der einen erwartet, wenn man das Gelände zwischen der Adlerstraße und der Coburger Straße in Falkensee betritt. Das große Kaisers-Logo auf einem etwas heruntergekommenen und mit Graffiti übersäten Gebäude weist darauf hin, dass es hier einmal einen Supermarkt gab. Nebenan warten die Geschäftstreibenden in der „Einkaufspassage Adlerstraße“ auf Kundschaft. Doch wirklich einladend ist die Atmosphäre im Zentrum nicht: Einige Arztpraxen, wenige Geschäfte – dafür jedoch umso mehr Leerstand. Um dieses Areal für die Menschen aus der Umgebung wieder attraktiver zu machen, wurde im September 2020 beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etliche Geschäfte haben das Areal verlassen

Es sind in erster Linie Anwohner und Anwohnerinnen des Wohngebiets Falkenhorst, die in der „Einkaufspassage Adlerstraße“ Besorgungen machen. Allerdings werden sie dort immer weniger fündig: „Hier war mal eine Drogerie drin, die gibt es schon lange nicht mehr. Auch der Schreibwarenladen hat geschlossen. Insgesamt wird die Passage immer leerer“, erzählt Gerhard Döring, der in unmittelbarer Nähe zu dem Zentrum wohnt. Er wünscht sich, dass dort wieder mehr Leben einkehrt – wirklich Hoffnungen machen er und andere Menschen aus der Umgebung sich jedoch nicht.

Vor allem die Kaisers-Filiale fehlt

Denn auch nach Schließung der angrenzenden Kaisers-Filiale vor fünf Jahren ist kaum etwas passiert: „Uns wurde schon damals versprochen, dass dort wieder ein neuer Supermarkt reinkommt – doch das Gebäude steht seitdem leer“, ärgert sich Monika Look. Ehemalige Kunden und Kundinnen des Geschäfts mussten seitdem auf den NP-Markt in der Falkenstraße ausweichen. Doch es gibt etliche Kritikpunkte: „Für viele ältere Leute, die keine weiten Wege laufen können, ist das problematisch. Die Lage von Kaisers war sehr viel zentraler“, erzählt Döring.

Neben der Lage stört auch die Größe: „Im Kaisers war ziemlich viel Platz, was angenehm war. Zwischen den Regalen des NP-Markts ist es hingegen sehr eng, man kommt teilweise kaum mit zwei Einkaufswägen aneinander vorbei“, so Döring. Das Angebot sei für den täglichen Bedarf zwar ausreichend, aber auch schneller ausverkauft. „Man muss wissen, wann man einkauft – manches ist mittags schon weg“, erzählt Anwohnerin Manuela Saalfeld.

Leiter des NP-Marktes steht gemischt zu der Kritik

Für Mario Petrowsky, Inhaber des NP-Markts, war die Schließung der Kaisers-Filiale wirtschaftlich ein Gewinn, denn seitdem hat das Geschäft wesentlich mehr Zulauf. Besonders Leute, die nicht mobil sind und über kein eigenes Auto verfügen, machen dort ihre Besorgungen. Trotzdem kann Petrowsky die Kritikpunkte teilweise verstehen. „Der Laden ist nicht so groß, da kann es zu Stoßzeiten ein bisschen eng werden. Besonders wenn ältere Leute mit dem Rollator kommen, ist alles ein bisschen verstopft“, so der Inhaber. Allerdings sei dies nicht den ganzen Tag über so: „Ab 10 Uhr bis mittags ist relativ viel los, danach wieder so ab 15 Uhr. Dazwischen ist es besser und die Mitarbeitenden haben etwas weniger Stress.“

Es liegt ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan vor

Wie genau es mit dem Areal zwischen der Adlerstraße und der Coburger Straße weitergehen soll, ist derzeit noch unklar – doch es tut sich etwas: Im Nahversorgungskonzept der Stadt Falkensee aus dem Jahr 2018 ist das Gebiet aufgrund eines fehlenden größeren Lebensmittelgeschäfts nur als potenzielles Nahversorgungszentrum ausgewiesen. Im September 2020 beschloss die Stadtverordnetenversammlung, dass ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. „Geplant ist, das Gebiet zu einem Nahversorgungszentrum zu entwickeln und (sozialen) Wohnungsbau zu realisieren. Dabei sollen auch die Praxen berücksichtigt und ein zeitgemäßes Angebot dafür entwickelt werden“, berichtet Luise Bellack vom Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung. Wenn die Tagesordnung im Stadtentwicklungsausschuss es zulässt, soll es noch dieses Jahr konkreter werden: „Die Eigentümer werden sich und ihre Planungen im Stadtentwicklungsausschuss vorstellen, sobald noch offene grundsätzliche Fragen geklärt sind.“

Von Leonie Mikulla