Ausbau von Anliegerstraßen wird erneut im Falkenseer Bauausschuss diskutiert

Falkensee

Nachdem das Thema Anliegerstraßenbau und die Überarbeitung dessen zu Grunde liegenden Kriterienkatalogs bereits im Bauausschuss am 15. März sowie in der Fortsetzungssitzung am 29. März intensiv von den Ausschussmitgliedern diskutiert worden war (MAZ berichtete), standen auf der Agenda der Stadtverordneten am Mittwoch mehrere entsprechende Anträge zur Beschlussfassung.

Seit gut einem Jahr hatte der interfraktionelle Arbeitskreis IBAfF des Bauausschusses zuletzt an der Überarbeitung eben jenes Kriterienkatalogs gearbeitet. Der Bauausschuss hatte dieser Mitte März mit einem positiven Votum zugestimmt. Da einige Stadtverordnete am Mittwoch nun signalisierten, zu dem Thema noch weiteren Gesprächsbedarf zu haben, wurden die Beschlussvorlagen am späten Abend – zwei überfraktionelle sowie ein CDU-Antrag – zurück in den Bauausschuss überwiesen.

Von Nadine Bieneck