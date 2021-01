Ausgesetzte Hündin in Falkensee: Kein Happy End für „Waltraut“

Falkensee

Das Hoffen war vergeben: Für die Hündin, die am Dienstag vergangener Woche von bislang unbekannten Tätern über den Zaun des Tierheims Falkensee geworfen wurde, gibt es kein Happy End. Wie das Tierheim mitteilte, ist die Hündin vor einigen Tagen verstorben. Versorgt worden war sie zuletzt vom Tierheim Rathenow, welches die Hundeseniorin zur stationären Behandlung beim Tierarzt untergebracht hatte.

Ausgesetzte „Hundeoma“ auf weitläufigem Gelände nur durch Zufall gefunden

Die Besitzer hatten sich am späten Dienstagnachmittag vergangener Woche des Tieres entledigen wollen und es auf dem Tierheimgelände in der Dallgower Straße ausgesetzt. Durch „puren Zufall“ fand eine Mitarbeiterin das frierende Tier auf dem weiträumigen Gelände, „in der hintersten Ecke“ gegen 17 Uhr, wie Vivien Moedebeck, 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins Tierheim Falkensee, berichtete. Das schon ältere Tier sei bei null Grad Außentemperatur, ohne Schutz gegen die Kälte, ohne Leine, Halsband, Chip oder sonstigen Hinweis auf den Besitzer ausgesetzt worden. Die „Hundeoma“ befand sich dabei in einem äußerst schlechten Zustand. „Wir haben sie direkt in die Tierklinik gebracht. Danach ist sie über Nacht in eine Pflegestelle gekommen und am nächsten Tag gegen Mittag vom Tierheim Rathenow abgeholt worden“, so Moedebeck.

Rettung kommt zu spät – Hündin überlebt Strapazen nicht

Untersuchungen bestätigten schließlich den schlechten Allgemeinzustand. Neben Übergewicht, einer vergrößerten Leber und Milz, starken Schmerzen an der Hüfte aufgrund einer Arthrose und schlechten Zähnen wurde auch ein Tumor an der Brustdrüse der Hündin gefunden. Die Mitarbeiter des Tierheims hatten sie sofort versorgt. „Sie hat schon bei uns nichts gefressen oder getrunken und sich beim Versuch nur erbrochen“, erzählte Moedebeck. Offensichtlich waren die Strapazen für die Hündin, die auf den Namen „Waltraut“ getauft worden war, letztendlich zu groß – die Rettung kam zu spät.

Von Nadine Bieneck