Falkensee

Seit einer guten Woche genießt Ronald Rauhe in seiner Wahlheimat Falkensee inzwischen den olympischen Ruhestand. Der 39-Jährige ist ein absoluter Ausnahmeathlet, bestimmte in den vergangenen mehr als 20 Jahren das internationale Geschehen im Kanurennsport maßgeblich mit. Seine beispiellose Karriere krönte er vor wenigen Tagen am 7. August mit einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio – es waren seine sechsten und gleichzeitig letzten Spiele. Anschließend beendete der Familienvater seine Leistungssportkarriere.

Die letzten Monate der Ausnahmekarriere haben noch einmal besondere Dramaturgie

Viel hat Ronald Rauhe, der seit 2015 mit der ehemaligen Kanutin Fanny Fischer – selbst olympische Goldmedaillengewinnerin (2008) – verheiratet ist und mit ihr zwei Söhne hat – in seiner sportlichen Laufbahn erlebt. Die Dramaturgie seiner letzten Monate als Kanurennsportler war noch einmal ganz besonders aufreibend. „Es war schon extrem“, blickt er zurück, während er die Ruhe in Falkensee („Hierher zu ziehen war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe!“), direkt am Falkenhagener See genießt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits der Entschluss, nach der Olympia-Absage im Frühjahr 2020 ein weiteres Jahr ranzuhängen, sei „superschwer gewesen. All meine Planungen, die familiäre Situation, Sponsoren und Bundeswehr waren bis 2020 ausgelegt“, erinnert sich der Sportsoldat. Zwei, drei Monate habe er gebraucht, um seinen Traum schließlich dennoch weiter zu verfolgen. „Ab dem Moment, wo ich entschieden habe, ich ziehe durch bis 2021, habe ich wieder Vollgas gegeben“, sagt er. Zumal zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere sportlich erfolgreiche Jahre mit dem Vierer-Kajak (K4) über die 500-Meter-Strecke hinter ihm lagen. Mehrfach gewann er mit seinen Teamkollegen den Weltmeistertitel. „Der Vierer, das ist viel Prestige. Und es war für mich die Herausforderung, die ich zum Ende meiner Karriere noch mal gesucht und gewollt habe“, sagt Rauhe. Seit Beginn seiner Karriere sei die 500-Meter-Distanz stets seine Spezialdisziplin gewesen, „mein absolutes Steckenpferd“, wie er sagt. „2017 habe ich den K4 zum ersten Mal ausprobiert, wir sind anschließend bei der WM direkt Weltrekord gefahren. Ich wäre bescheuert gewesen, das wegzuschmeißen“, erinnert er sich an die schwierige Zeit im vergangenen Sommer.

Aus Eigenverantwortung Kontakte nahezu auf Null reduziert

Ja, Olympia in Tokio sei im Coronajahr anders gewesen als all das, was der 39-Jährige bei seinen fünf vorangegangenen Spielen erlebt habe. „Es war aber auch nicht so, dass wir uns eingesperrt fühlten“, erzählt er. „Der Teamgeist war da, natürlich haben wir mitgefiebert. Andere Wettkämpfe konnten wir jedoch nicht vor Ort live verfolgen. Ich habe bei all meinen Spielen zuvor immer den 100-Meter-Lauf der Männer im Stadion angeschaut, das war diesmal nicht möglich.“ Auch aus Eigenverantwortung habe er mit seinen drei Teamkollegen aus dem K4 „die Kontakte vor Ort so gut es ging auf Null reduziert.“ Denn die Angst, sich auf den letzten Metern vor dem Wettkampf noch mit Corona anzustecken und in Quarantäne zu müssen, gehörte in Tokio zur täglichen Begleitung.

Ronald Rauhe im Gespräch mit MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner und Redakteurin Nadine Bieneck. Quelle: Sebastian Morgner

Über die Tage im Olympischen Dorf half dem zweifachen Vater vor allem die Unterstützung seiner Familie. „Meine Söhne hatten mir ein Paket gepackt, in dem für jeden Tag ein Brief und Kleinigkeiten enthalten waren“, erzählt er. „Das hat die lange Zeit der Trennung etwas erträglicher gemacht.“ Zugleich sei er bei der Ankunft in Tokio „einfach nur unglaublich glücklich gewesen. Glücklich, dass wir überhaupt fahren durften, dass wir unseren Wettkampf bestreiten können.“

Schreck wenige Wochen vor dem Wettkampf: Entzündung im Handgelenk setzt Rauhe schachmatt

Auch ohne Corona hatte Ronald Rauhe in den letzten Wochen vor seinem Karriereende mit etlichen Unwägbarkeiten zu kämpfen. So setzte ihn fünf Wochen vor Tag X eine Entzündung im Handgelenk schachmatt. „Da ging zwischenzeitlich gar nix mehr“, sagt er. Enorm gefrustet sei er in dieser Zeit gewesen, habe lange nur unter Schmerzen trainieren können, „das macht keinen Spaß“. Dank guter medizinischer Behandlung und auch „etwas Glück“ verhinderte die Entzündung sein Rennen letztlich nicht. Auch dass das deutsche K4-Wettkampfboot beim Transport nach Japan irreversibel beschädigt wurde, hielt die Kanuten am Ende nicht mehr auf. Nach 500 Metern fuhren sie mit einem Vorsprung von zwei Zehntelsekunden vor den langjährigen Konkurrenten aus Spanien über die Ziellinie.

Ronald Rauhe direkt nach dem Zieleinlauf in Tokio am 7. August 2021. Quelle: Jan Woitas/DPA

Was anschließend geschah, beschreibt Ronald Rauhe als „die absolute Explosion von Gefühlen. Es hat sich so viel entladen und ich habe ab diesem Moment erst realisiert, wie viel Druck in den vergangenen Monaten auf meinen Schultern gelastet hat“. Den habe er lange Zeit weggeschoben, „mein Fokus lag einzig auf den Olympischen Spielen. Aber irgendwann holt dich das ein“. Die Sekunden und Minuten nach dem Gewinn seiner zweiten olympischen Goldmedaille in Worte zu fassen, fällt dem 39-Jährigen nicht leicht. „Der Tag war für mich extrem, so voller Emotionen. Rückblickend war es für mich wohl der extremste Tag meines Lebens“, sagt er. Denn was den Familienvater schmerzte – Gold in Tokio bedeutete gleichzeitig, die Einschulung seines Sohnes in der Heimat zu verpassen.

Per Facetime am Handy bei der Einschulung in Falkensee dabei

Vom Siegertreppchen ging es für den deutschen K4 direkt ins ZDF-Sportstudio. „Als wir dort raus sind, kam schon der Facetime-Anruf meiner Frau“, erinnert sich Rauhe lächelnd. „Wir saßen dann vor dem Fernsehstudio, mit Blick auf den Hafen von Tokio und haben über das Handy die Einschulung von meinem Sohn geschaut.“ Zwei Tage später konnte der 39-Jährige seine Familie am Flughafen in Berlin endlich wieder in die Arme schließen. „Tränenreich“, wie er verrät.

Zur Galerie Es ist eine beeindruckende Karriere, die hinter dem Ausnahmeathleten und Spitzenrennkanuten Ronald Rauhe liegt. In Tokio bestritt der 39-jährige Familienvater aus Falkensee seine sechsten und letzten Olympischen Spiele, krönte seinen Abschied aus dem Leistungssport noch einmal mit einer Goldmedaille. Inzwischen genießt er seinen olympischen Ruhestand in der Gartenstadt und blickt im MAZ-Gespräch zurück auf seine Karriere und die Olympischen Spiele in Tokio.

Fünf olympische Medaillen liegen an diesem Vormittag vor Ronald Rauhe auf dem Tisch in seinem Garten. „Keine steht über der anderen“, sagt er lächelnd. Jede habe ihre eigene Geschichte. „Bei meinen ersten Spielen in Sydney hätte es schon Gold sein können“, sagt er mit Blick auf die Bronzemedaille von 2000. „Aber wer weiß, wie meine Karriere verlaufen wäre, wenn ich damals sofort Gold geholt hätte“, sagt er nachdenklich. Rund ein Jahr Zeit hat sich der Ausnahmeathlet jetzt zum Abtrainieren gesetzt. Wie es für ihn beruflich weitergeht? „Das ist noch völlig offen. Ich habe viele Ideen und Projekte und auch Möglichkeiten, muss mich aber erst einmal in Ruhe sortieren.“ Bis Ende des Jahres gehört er noch zur Sportfördergruppe der Bundeswehr. Die sei für ihn in der Zukunft eine große Option als Arbeitgeber. Fest steht für ihn bislang jedoch nur: „Ich will raus aus dem Rad, in dem ich so lange gesteckt habe, möchte neue Herausforderungen angehen, mich ausprobieren.“ Ob ein Trainerjob für ihn in Frage kommt? Rauhe lacht, „auf keinen Fall“. Kinder in Verbindung mit Sport sind ein wichtiges Thema für ihn, „da möchte ich mich gern engagieren“.

Die Familie hat jetzt oberste Priorität – Ehefrau Fanny und die beiden Söhne stehen im Mittelpunkt

Oberste Priorität jedoch hat jetzt erst einmal die Familie. Ronald Rauhe weiß – ohne seine Frau „wäre das alles nicht möglich gewesen“. Sie habe ihm den Rücken freigehalten, ihn unterstützt, „dabei hat sie viele Federn gelassen. Ich kann das nicht hoch genug anerkennen.“ Umso wichtiger ist ihm nun die Zeit mit der Familie, im eigenen Heim und Garten. „Dabei kann ich auftanken.“ Gartenprojekte, Freunde treffen, Freizeitsport mit Frau und Kindern – das wird in den nächsten Wochen seinen Tagesablauf bestimmen. Ronald Rauhe ist im olympischen Ruhestand längst angekommen.

Von Nadine Bieneck