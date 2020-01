Debatte über Baumfällungen in Solinger Straße

Falkensee

Die Tagesordnung ist lang, wenn am Montag die Mitglieder des Falkenseer Stadtentwicklungsausschusses zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr zusammenkommen. Dabei geht es am Montag vor allem um Themen, über die schon einmal zuvor in Ausschüssen oder in der Stadtverordnetenversammlung beraten wurde und die nun wieder in den Ausschuss überwiesen worden sind.

Die Sache mit den Problemstraßen

Dabei geht es am Montag zuerst um die Baumfällungen in der Solinger Straße, hier waren Bäume gefällt worden, obwohl die ursprünglich geplante Straßenbaumaßnahme ohne neue Terminplanung verschoben worden ist. Die Solinger Straße ist nur einseitig bebaut, die Baumaßnahmen sind hier sehr teuer, die Straße fällt in die Kategorie der Problemstraßen.

Klimafreundliche Bauleitplanung

Andere Tagesordnungspunkte der Beratung sind thematisch grundlegend und umfangreich. So der Antrag der Grünen/Jugendliste zur klimafreundlichen Bauleitplanung, der Entwurf zum Lärmaktionsplan und die Anträge der FDP-Fraktion.

Konzepte für den Lückenschluss

Diese beziehen sich auf einen umfangreichen Maßnahmenkatalog „ Falkensee besser machen – konkrete Maßnahmen für Klima und Umwelt“ und auf die Konzeptentwicklung zur Herstellung von Grünverbindungen als Lückenschluss zwischen bestehenden Grünräumen. Außerdem soll in dem Ausschuss über den Lückenschluss des Radweges der Sympathie und über die Überarbeitung der Pflanzliste der Stadt Falkensee gesprochen werden.

Bildungsausschuss in Kästner-Schule

Den Sitzungen der Ausschüsse geht eine maximal 30-minütige Bürgerfragestunde voraus. Das ist auch für den 8. Januar geplant, dann kommen die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Soziales zusammen. Sie treffen sich in der Erich-Kästner-Schule.

Informationen zur Teilhabe

Vor Ort informieren sich die Abgeordneten über den gemeinsamen Unterricht an Grundschulen. Auf der Beratung stellt der Beirat für Teilhabe von Menschen mit Behinderung seine Arbeit vor, die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte der Stadt informiert zur Umsetzung des Teilhabeplanes.

Debattiert wird auch über einen Antrag der Fraktion Die Linke, die sich für den Neubau einer Turnhalle an der Kant-Gesamtschule stark macht und will, dass das Vorhaben bereits 2020 in Angriff genommen wird.

Die Beratungen der Ausschüsse sind öffentlich, sie beginnen um 18 Uhr.

Von Marlies Schnaibel