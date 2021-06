Falkensee

Lebhaft diskutiert wurde am Mittwoch im Falkenseer Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales in der Stadthalle Falkensee. Drei Stunden lang wurden die Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung besprochen.

Zur Abstimmung kamen erneut die Neufassung der Kitabeitragssatzung sowie ein gemeinsamer Antrag der Grünen und der Fraktion IDJ FEAT. PPPTHBH zur Willensbekundung zur inklusiven Beschulung an Schulen in Falkensee. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) gab Informationen zu den Öffnungsschritten der Einrichtungen der Stadt Falkensee nach den Maßgaben der Eindämmungs-Verordnung und zur weiteren Nutzung der Stadthalle.

Während der erneuten Beratung zur Kitabeitragssatzung betonte Müller, dass die gleichmäßige Abstufung der Beiträge bei mehreren Kindern eine Einvernehmungsvoraussetzung des Landkreises sei. Ziel sei zu vermeiden, dass es zu unterschiedlicher und ungerechter Behandlung einzelner Kinder in der Familie kommt. Durch die Neuregelung werde es jedoch in der Gesamtsumme nicht zu Mehreinnahmen kommen, die Auswirkungen seien nicht signifikant. Die Satzung wurde schließlich mehrheitlich mit positivem Votum in die Stadtverordnetenversammlung empfohlen.

Positives Votum für Antrag zur Willensbekundung zur inklusiven Beschulung

Auch der Antrag zur Willensbekundung zur inklusiven Beschulung an Falkenseer Schulen wurde ausführlich diskutiert. Martina Freisinger (Grüne) erläuterte den Hintergrund des Antrags: „In Falkensee sind nicht alle Förderschwerpunkte abgedeckt, das sollte Stand der Dinge sein. Wir können konzeptionell nicht eingreifen als Stadt, aber an das Land eine Willensbekundung schicken, sich darum zu kümmern.“ Teil des Antrags ist deswegen eine Aufforderung an die Stadtverwaltung, sich gegenüber dem staatlichen Schulamt und der Landesregierung stärker dafür einzusetzen, eine inklusive Beschulung in allen Förderschwerpunkten an Falkenseer Grund- und weiterführenden Schulen zu ermöglichen. Dabei ist das Anliegen des Antrags zunächst nur, dass alle Förderschwerpunkte mindestens verteilt über die verschiedenen Standorte in Falkensee abgebildet sind. Bisher müssen betroffene Familien, deren Kind beispielsweise dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ zugeordnet ist, auf außerhalb ausweichen. Müller gab zu Bedenken, dass keine abschließende Zuständigkeit in der Umsetzung bei der Stadtverordnetenversammlung bestehe. Der Antrag zur Willensbekundung wurde als wichtiges politisches Instrument trotzdem mehrheitlich befürwortet.

Aufatmen für den Vereinssport

Bezüglich der neuen Verordnung zur Änderung der siebten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung benannte der Bürgermeister die Auswirkungen für Falkensee. Durch die Aufhebung so gut wie aller Einschränkungen im Bereich Outdoor-Sport, können Vereine die Schulsportanlagen der Europa-Grundschule, der Diesterweg- Grundschule und der Kantschule wieder nutzen. Im Indoor-Bereich gilt nach wie vor die Testpflicht ab vollendetem sechsten Lebensjahr und Vereine müssen Zutrittskontrollen durchführen. „Der Landkreis hat angekündigt, dass strenger geprüft werden muss, ob Regeln eingehalten werden – das ist auch ein Appell an die Vereine“, so Müller. Auch Sporthallen sollen für den Vereinssport freigegeben werden, allerdings werden manche aktuell noch schulisch als Klassenraum genutzt, um vorgegebene Abstände zu gewährleisten.

Hoffnung besteht bezüglich der Öffnung des Waldbads. Hier fehlte bis vor Kurzen noch ein Zertifikat zur Hygieneuntersuchung des Wassers. Das liegt inzwischen vor, das Bad kann am Freitag dieser Woche öffnen.

Auch die Stadthalle war Thema: Es werde davon ausgegangen, dass das Impfzentrum bis in den Sommer herein erhalten bleibe. „Wir denken, dass frühestens ab Herbst wieder kulturelle Veranstaltungen in der Stadthalle stattfinden. Durch die Begrenzung der zulässigen Personenanzahl auf 200 ist die Durchführung von Veranstaltungen für die meisten Betreiber unwirtschaftlich und viele haben weniger Puffer, um Risiken einzugehen“, so Müller.

Von Leonie Mikulla