Falkensee

Für Bernd Ilsemann war es ein sehr bewegender Moment, als die Ausstellung der „Sammlung Ulrich Zimmer“ im Museum Falkensee Freitagabend eröffnet wurde. Ilsemann und Zimmer haben im Laufe ihrer 25-jährigen Freundschaft Bilder der Maler Hans Zank und Willi Gericke gesucht und gesammelt. Bevor der Spandauer Ulrich Zimmer im Vorjahr verstarb, hatte er verfügt, dass seine Sammlung zwischen dem Museum Falkensee und einem in Spandau aufgeteilt wird. Diese Aufteilung hat Ilsemann als Nachlassverwalter vorgenommen.

Museum bekommt 10000 Euro

Als Museumsleiterin Gabriele Helbig zum Dank an Ilsemann einen Blumenstrauß überreichte, war er zu Tränen gerührt. „Das Museum ist sehr dankbar für diesen wirklich wunderbaren Nachlass“, sagte Helbig. Zimmer, der auch im Museumsverein Mitglied war, habe alle Bilder rahmen und restaurieren lassen. Zusätzlich erhielt das Museum 10 000 Euro aus dem Nachlass, die nun „im Sinne des Spenders“ eingesetzt werden sollen.

Die 37 Bilder von Hans Zank und Willi Gericke zeigen überwiegend Gebäude und Landschaften, die konkreten Orten zugeordnet werden können. „Damals habe ich Ulrich Zimmer gesagt, er sollte am besten Werke sammeln, zu denen wir die Orte wiederfinden können“, so Ilsemann.

Das Bild „Markttag in Falkensee" ist eine Leihgabe aus dem Rathaus und wird nicht die gesamte Ausstellungszeit über im Museum zu sehen sein. Quelle: Vivien Tharun

In den 25 Jahren ihrer Freundschaft sind die beiden viel gereist, um die Motive der Werksammlung in der Realität wiederzufinden. Oft erfolgreich, wie Ilsemann meinte.

Ein Bild zeigt Falkensee

In der eröffneten Zank-Gericke-Ausstellung hängen Bilder, die unter anderem Werder an der Havel, Ketzin oder den Eingang zum Charlottenburger Schloss zeigen. Nur ein Bild lässt sich konkret Falkensee zuordnen: Das Holzausrücken aus dem Falkenhagener Forst. Das Werk „Markttag in Falkensee“ ist nicht Teil der Ulrich-Zimmer-Sammlung, sondern ist eine Leihgabe der Stadt. Es wird nicht die gesamte Ausstellungszeit über im Museum hängen, wie Helbig erklärte. Es komme zurück in den Empfangsraum des Bürgermeisters.

Gemeinsam gemalt

Das Besondere an den Bildern von Zank und Gericke ist, das kein einziges nur einem Künstler zuzuordnen sei, so Helbig. Die beiden hätten immer gemeinsam gemalt. „Immer wenn ich denke: „Das ist aber jetzt ein Gericke-Bild“ steht darunter Zank, oder umgekehrt“, sagte Helbig. Es gibt Fotos der Künstler, die zeigen, wie Zank an einem Hund malt und Gericke am Ärmel des Herrchens. Auf einem weiteren Foto malen die beiden am selben Werk, jedoch malt Gericke den Hund und Zank am Ärmel. Laut Helbig hätten sich die Malstile über die Jahre immer weiter angenähert.

Mehrere tausend Bilder sind entstanden

Was eine weitere Zuordnung der Werke erschwere sei, dass Willi Gericke nach Hans Zanks Tod viele Bilder nachträglich mit beiden Namen signiert habe. Vorher trugen sie keine Signatur. Zank und Gericke haben in ihrer gemeinsamen Schaffenszeit mehrere tausend Bilder gemalt und von deren Verkauf gelebt. Da sie auf diese Einnahmen angewiesen waren, habe sich laut Helbig der Stil immer dem Markt angepasst. Waren die ersten Bilder noch expressionistisch, gab es nach dem zweiten Weltkrieg auch sozialistischen Realismus.

Zu den Personen

Hans Zank wurde am 28. Mai 1889 in Berlin geboren. Er absolvierte eine Lehre zum Glasmaler und lernte Willi Gericke an der Kunstschule Johannes Walter-Kurau in Berlin kennen. Zank verstarb am 29. April 1967 in Falkensee.

Willi Gericke kam am 9. Juni 1895 in Spandau zur Welt. Er lernte Dekorationsmaler. 1945 siedelte er mit Hans Zank von Spandau an die Haydnallee 15 in Falkensee um. Dort malten die beiden gemeinsam bis zu Zanks Tod. Gericke verstarb drei Jahre nach Zank am 31. Juli 1970.

Die Präsentation der „Sammlung Ulrich Zimmer“ läuft bis zum 13. Oktober im Museum Galerie Falkensee, Falkenhagener Straße 77. Geöffnet ist dienstags und mittwochs von 10 bis 16 Uhr sowie donnerstags und samstags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Vivien Tharun