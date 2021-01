Ausstellung in Falkensee zur Demenz

Falkensee/Nauen

Wenn sich etwas im Kopf verändert, man seine eigene Adresse vergisst oder man nicht mehr weiß, in welchen der vielen Schränke die Hausschuhe gehören, ist es immer noch allzu oft tabu oder peinlich, darüber zu sprechen. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung wird das Thema Demenz häufig sehr ernst und schwer behandelt. Aber es geht auch anders, wie eine Wanderausstellung zu dem Thema beweist, die auch ins Havelland kommt.

Angst vor Ausgrenzung

Angst vor Ausgrenzung hält viele Menschen ab, belastende Lebenslagen in ihrem Umfeld anzusprechen. Andere haben allen geistigen Einschränkungen zum Trotz mehr Fähigkeiten und komisches Talent, als man ihnen gemein hin zutraut. Ein entspannterer Umgang mit vermeintlichen Fehlern, die enthaltene Situationskomik entdecken und auch mal darüber lachen, kann hier entkrampfen.

Anzeige

„ Demenz - wir müssen reden“ war deshalb auch das Motto zum Welt-Alzheimertag im September 2020 und mit einer besonderen Ausstellung nähert sich die Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg/ Selbsthilfe Demenz dem Thema einmal anders – nämlich mit Humor.

Alltagssituationen von Menschen mit Demenz

Die DEMENSCH-Wanderausstellung „Alltagssituationen von Menschen mit Demenz“ präsentiert 25 Zeichnungen des Cartoonisten Peter Gaymann, in Rathenow war sie bereits zusehen. Einfühlsam und wertschätzend setzt Peter Gaymann mit seinen Cartoons sehr pointiert die Kernprobleme in Szene, die Betroffene und ihre Angehörigen tagtäglich erleben. In den Zeichnungen wird nachfühlbar deutlich, welche Anstrengungen es kostet, sich in einem Leben mit Demenz zurechtzufinden und dieses erfolgreich zu bestehen. Die Cartoons verweisen darauf, dass Menschen mit Demenz und deren Familien für ein gutes Leben mit Demenz alle Mitmenschen brauchen: die Nachbarin, den Polizisten, die Bäckereifachverkäuferin und viele weitere. Gemeinsam schmunzeln, lächeln oder gar Lachen ist ausdrücklich erlaubt!

In Falkensee an zwei Orten gezeigt

In Falkensee wird die DEMENSCH-Wanderausstellung an zwei Ausstellungsorten zu sehen sein. Am Samstag, dem 16. Januar 2021 um 14 Uhr findet die Vernissage in der Galerie Schneeweiß, Poststraße 35 mit einführenden Worten von Frau Baselau, Alzheimer Gesellschaft Brandenburg, statt. Die Bilder sind dort bis Samstag, dem 13. Februar 2021 zu sehen.

Anschließend „wandert“ die Ausstellung in die Volkshochschule Havelland, Poststraße 15, wo sie vom 16. Februar bis 12. März - wochentags 8 bis 20 Uhr - besichtigt werden kann.

Die Ausstellung, finanziert von der Barmer GEK im Rahmen der Selbsthilfe, wird von Martina Lüttjohann von der Kontakt- und Beratungsstelle für das östliche Havelland, Gemeinschaftswerk Soziale Dienste Nauen e. V., gemeinsam mit der Falkenseer Allianz für Menschen mit Demenz organisiert. Weitere Infos unter der Telefonnummer 03321/ 74 77 66 7.

Demenz geht alle an

Im Land Brandenburg leben derzeit etwa 63.000 Menschen mit Demenz, zwei Drittel davon werden von ihren Familien unterstützt. Jährlich kommen etwa 3.000 Neubetroffene hinzu. Die Diagnose Demenz verändert die Lebensperspektive aller Familienmitglieder. Mit dieser Ausstellung will die Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.V. Selbsthilfe Demenz darauf aufmerksam machen, dass Demenz uns alle angeht und die damit verbundenen Herausforderungen nur gemeinsam gemeistert werden können.

Von MAZonline