Falkensee/Spandau

Elf Pflanzenfotos einer umfangreichen Serie hängen im veganen Café, alle in warmen Sepiatönen. „Schwarzweiß ist mir zu hart für die zarten Formen. Farbe wirkt leicht kitschig und lenkt ab von dem, was ich zeigen möchte“, sagt Linda Köhler-Sandring. Sie betreibt ein Studio für Porträt- und Hochzeitsfotografie in Finkenkrug.

Ihr geht es um die plastische Schönheit der Pflanzen. Schon in der Ausbildung entdeckte die gebürtige Vogtländerin einen Altmeister der Fotografie, Karl Blossfeldt (1865-1932), für sich. Er hatte als Bildhauer eine künstlerische Karriere begonnen.

Anzeige

Vorreiter der Moderne

Seine berühmten Pflanzenbilder sah der Dozent allerdings nicht als Kunstwerke, sondern vielmehr als nicht verwelkende Pflanzen-Vorlagen für seine Studenten in der Zeichenklasse. Später galten seine Bilder als Vorreiter der Moderne.

Weitere MAZ+ Artikel

Wie Blossfeldt bezeichnet auch Linda Köhler-Sandring die Fotos mit den botanischen Namen. Das lässt sie wie Porträts der Blumen wirken und ergänzt die strenge grafische Sichtweise.

Stimmiges Bilder-Paar

Wenn die Fotografin über Pflanzen spricht, schwärmt sie von winzigen Details und der Individualität von Kräutern und Co. Sie will das Skulpturale und Geheimnisvolle in Aufbau und Konstruktion der einzelnen Pflanzen zeigen. Die Magie eines keimhaften Pfingstrosenstängels findet sie interessanter als die schweren Blütendolden, die mittlerweile allzu bekannt sind.

Einem Maiglöckchen-Porträt stellt sie die perfekt ineinander gedrehten Blätter der Pflanze zur Seite: So wird durch die schlichte Strenge der aufragenden Blätter die Süßigkeit der runden weißen Blüten aufgefangen und beide werden zu einem stimmigen Bilder-Paar.

Teilweise verfremdet

Im Café ist Platz für ein knappes Dutzend Fotos. Ein edler Katalog zeigt die große Vielfalt der Serie von spannenden, tatsächlich wie Skulpturen wirkenden Blätter, Samenkapseln und Blütenstände. Sie wirken zuweilen verfremdet, so dass sogar Gärtner grübeln müssen, um die Pflanzen zu erkennen. Andere Aufnahmen überraschen durch ihre malerische Wirkung, wie beim Salomonssiegel, wenn der Sepiaton in ein delikates Altrosé übergeht.

Eine Wiesenraute dagegen zeigt sich in japanisch anmutender Ästhetik, ohne Ikebana zu imitieren. Bei Linda Köhler-Sandring spielt stets ein Detail der Pflanze die Hauptrolle. Sie wurden sorgfältig von der Fotografin ausgewählt, die manchmal ihre Freude gerade an der scheinbaren Unzulänglichkeit ihrer Objekte hat, etwa wenn ein Krabbeltierchen am Stängel sitzt oder ein makelloses Blatt dunkle Pünktchen aufweist. Das alles gehört zur Natur.

Aus dem eigenen Garten

Die abgebildeten Blüten und Blätter stammen zum großen Teil aus dem eigenen Garten der Fotografin. „Ich arbeite immer unter den gleichen Bedingungen, vor 12 Uhr ist das Licht am besten in meinem Studio“, erzählt sie.

Am Sonntag wurde die Schau der Pflanzen-Lichtbilder „Florale Ansichten“ eröffnet. Dazu gab es einen Eisempfang mit einem für den Tag kreierten „Mandellindablüten-Sorbet“. Die „Floralen Ansichten“ sind noch bis September in der Bahnstraße 5-7 in Falkensee zu sehen.

Von Judith Meisner