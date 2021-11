Ausstellung zu Opfern rechter Gewalt in Falkensee: Meitner-Gymnasium und Bündnis gegen Rechts laden ein

Falkensee

Es ist ein geschichtsträchtiges Datum, das sich in der kommenden Woche am Dienstag erneut jährt. Vor 32 Jahren wurde an diesem Tag die Mauer geöffnet. Vor 83 Jahren verwüsteten in der Reichspogromnacht SA-Leute und ein von den Nationalsozialisten aufgehetzter Mob Wohnungen und Geschäfte von Deutschen jüdischen Glaubens und brannte deren Synagogen nieder. Viele Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, zahlreichen Menschen getötet oder in den Suizid getrieben. Die Reichspogromnacht, auch als Reichskristallnacht oder Kristallnacht bezeichnet, war der Auftakt von Gewaltmaßnahmen gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland und Österreich, denen bis zum Ende des zweiten Weltkriegs Millionen Menschen zum Opfer fielen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für das Bündnis gegen Rechts Falkensee ist dieser geschichtsträchtige Tag Anlass, gemeinsam mit dem Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) und der Regionalen Arbeitsstelle für Integration, Bildung und Demokratie Brandenburg (RAA Brandenburg) am Abend zu einer Veranstaltung einzuladen, in der es um aktuelle Opfer von Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt gehen soll. So wird eine Ausstellung des Vereins Opferperspektive gezeigt, der sich seit mehr als zwei Jahrzehnten im Land Brandenburg gegen Rassismus, Diskriminierung und rechte Gewalt wendet. Auf Schaubildern wird dabei über die Schicksale von Menschen, die seit 1990 in Brandenburg durch rechte oder rechtsmotivierte Gewalt zu Tode kamen, informiert. Ziel der Ausstellung sei es, das tatsächliche Ausmaß rechter Gewalt zu dokumentieren. Zum Gedenken an die Opfer, aber auch mit dem Ziel einer stärkeren Solidarisierung und Sensibilisierung, um „nationalistischen, rassistischen, antisemitischen, antiziganistischen, militaristischen und antidemokratischen Tendenzen“ entgegenzutreten, wie es in der Satzung des Vereins Opferperspektive heißt.

Voranmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist notwendig

Auf der Veranstaltung, die um 19 Uhr im LMG (Ruppiner Straße 25) beginnt und von Schülerinnen und Schülern der Schule mitgestaltet wird, soll Gelegenheit sein,miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu informieren und sich auszutauschen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Voraussetzung für eine Teilnahme ist daher eine Anmeldung, die durch eine formlose E-Mail an info@bgr-falkensee.de oder auch telefonisch unter der 0151/59 27 22 63 erfolgen kann. Zudem gilt vor Ort für die Veranstaltung die 3G-Regel. Dafür ist der Impfnachweis oder ein offizieller Testnachweis mitzubringen, teilen die Veranstalter mit.

Von Nadine Bieneck