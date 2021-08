Falkensee

Wenn in vielen Jahren Kinder im Hof des „Haus am Anger“ in Falkensee Birnen ernten können, dann werden sie das dem Jugendforum (JuFo) zu verdanken haben. Denn dieses erhielt bei der Auszeichnung als „Ehrenamt des Monats“ am Montag nicht nur eine Urkunde, sondern auch einen Gutschein für einen Birnbaum – ein Wunsch des JuFos.

Staatskanzlei-Chefin kam zur offiziellen Übergabe

Zur offiziellen Auszeichnung erschienen neben etlichen Aktiven des Jugendforums Heiko Müller (SPD), Bürgermeister der Stadt Falkensee, und Kathrin Schneider (SPD), Ministerin und Chefin der Staatskanzlei des Landes Brandenburg. Sie überreichte im Namen von Dietmar Woidke (SPD), brandenburgischer Ministerpräsident, Urkunde und Geschenkkorb. Im Anschluss erhielt Schneider bei einem gemeinsamen Frühstück Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des JuFos und konnte so mehr über Pläne, Herausforderungen und die Arbeitsweise der Gruppierung erfahren.

Format „Ehrenamt des Monats“ honoriert besonderes Engagement

„Das Format Ehrenamt des Monats gibt es bei uns schon seit mehr als zehn Jahren. Wir finden es wichtig, Ehrenamt auf ein Podium zu heben“, erklärte Schneider. Auf diese Weise soll das Thema vermehrt in die Öffentlichkeit gerückt werden. Denn es wird stets nach engagiertem Nachwuchs gesucht. „Wir gucken im Rahmen der Auszeichnung auch, wo dieser schon existiert und es junge Leute gibt, die sich für das Gemeinwesen einsetzen“, so Schneider weiter. Mit dem JuFo war so eine Gruppierung gefunden: „Ihr gebt Jugendlichen eine Stimme und setzt euch ein für die Stadtentwicklung. Das ist nicht selbstverständlich und hält eine Gesellschaft zusammen“, lobte die Ministerin.

Das Jugendforum Falkensee erhielt eine Urkunde und einen Gutschein für einen Birnbaum. Quelle: Leonie Mikulla

Bereits seit 2015 existiert das Jugendforum als lockerer Zusammenschluss von jungen Menschen bis 27 Jahren. In den sechs Jahren seit seiner Gründung hat es zahlreiche Projekte umgesetzt. Dabei konzentriert es sich nicht nur auf einen bestimmten gesellschaftlichen Bereich, sondern integriert ganz verschiedene Aspekte: „Wir haben auch schon etliche politische Veranstaltungen organisiert, aber es ist nicht alles durchgehend politisiert. Wir möchten auch einfach gerne entspannt Sachen zusammen machen“, erklärte Lennart Meyer, der nicht nur im Jugendforum aktiv ist, sondern auch eine 450-Euro-Stelle bei der Partnerschaft für Demokratie (Förderpartner des JuFos) besetzt.

Jugendforum hofft auf größere Räumlichkeiten

Die Mitglieder des Jugendforums machten deutlich, welche wichtige Rolle geeignete Räume für ihre ehrenamtliche Arbeit spielen: „Wir sind nur so stark, wie die Menschen, die bei uns mitarbeiten. Deswegen ist es wichtig, Räume zu schaffen, wo junge Leute gerne hinkommen“, betonte Meyer. Erst kürzlich zog das JuFo vom Standort in der Alten Post in Finkenkrug in seine neuen Räume im Haus am Anger. Diese werden aktuell noch renoviert. „Wir sind sehr glücklich, dass das hier geklappt hat. Aber wir hoffen darauf, dass sich noch neues Raumpotenzial ergibt – die Räume hier werden auf die Dauer zu klein sein“, berichtete Meyer.

Lennart Meyer vom Jugendforum Falkensee zeigte Kathrin Schneider und Heiko Müller den Stand der Renovierungsarbeiten der neuen Räumlichkeiten im Haus am Anger. Quelle: Leonie Mikulla

Denn das JuFo wünscht sich einen Ort, der dauerhaft auch im Winter als ein Anlaufpunkt für spontanes Miteinander dienen kann. „Wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen Adventskalender vorbereitet – da haben wir jeden Tag eine kleine Veranstaltung durchgeführt und Werwolf gespielt, Plätzchen gebacken, Papier geschöpft oder einfach nur nett zusammen gesessen“, beschrieb Meyer. Platz wird zudem zunehmend benötigt für die Lagerung von Material, das bei Veranstaltungen genutzt wird. Das Sommerkino, Podiumsdiskussionen und die Jugendkonferenzen sind nur einige der Veranstaltungen, die das JuFo regelmäßig organisiert.

Vernetzung in Falkensee wird positiv wahrgenommen

Trotz Platzproblemen weiß sich das Forum zu helfen: „Der Schlüssel ist, dass hier in Falkensee viele Leute in mehreren Zusammenschlüssen aktiv sind. Dadurch gibt es eine gute Vernetzung. Man kennt alle Gruppen ein bisschen und hilft sich gegenseitig, wenn zum Beispiel Material benötigt wird“, erzählte Anais von Fircks, aktiv im Jugendforum. Mitglied Marius Miethig lobte auch die gute Zusammenarbeit zwischen dem vom JuFo nominierten Jugendbeirat und anderen Beiräten: „Die Kooperation mit dem Teilhabebeirat und dem Seniorenbeirat läuft sehr gut. Wir hatten schon öfter ähnliche Anliegen oder waren gemeinsam an Projekten beteiligt.“ Der Bürgermeister hob den politischen Mehrwert dieser Einsatzbereitschaft hervor: „Es gibt hier sehr aktive Beiräte und zu jedem Beirat eine offene Gruppe. Das bereichert die ganze Diskussion extrem!“

