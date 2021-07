Auto-Youtuber aus Falkensee ziehen zehntausende Zuschauer im Netz an

Falkensee

Über 23.000 Aufrufe hat das meistgeklickte Video von Florian Gehler (23) und Max Grundmann (23) aus Falkensee auf der Online-Video-Plattform „YouTube“. Seit etwas über einem Jahr produzieren die zwei Wirtschaftsinformatik-Studenten auf ihrem Kanal „Flo fährt“ Videos, die sich rund um den fahrbaren Untersatz drehen.

Darin testen sie beispielsweise neue Elektro-Autos wie den ID3 von Volkswagen oder den Hyundai Kona auf Ausstattung, Fahrverhalten und Technik und ziehen Vergleiche zu anderen Wagen, die sich als Elektroautos gerade hoher Nachfrage erfreuen.

Neben diesen sogenannten „Reviews“, also Bewertungen der Autos, die sich im Internet gerade großer Popularität erfreuen, produzieren die beiden langjährigen Schulfreunde auch Techniktipps fürs Auto. Beispielsweise wie man den eigenen Wagen selbst neu dämmt oder auch Tipps zum Sprit sparen.

Der 23-jährige Florian steht dabei vor der Kamera, der ebenso alte Max ist für das Drehen zuständig und fungiert als Schnitt-Experte. Über sein Kameraequipment verfügte der passionierte Fotograf bereits, bevor die beiden Kumpels ihren YouTube-Kanal eröffneten. Zu seiner Technik gehört auch eine Drohne, die sich für hochwertige Luftaufnahmen eignet.

Bei einer Rundreise durch acht Europäische Länder mit dem Auto konnten die zwei Kfz-Enthusiasten bemerkenswerte Aufnahmen beispielsweise in den Französischen Alpen machen. Quelle: privat

Für das Autohaus, in dem der Vater von Max Grundmann tätig ist, fertigte er bereits Werbefotos an. So richtig auf ein bestimmtes Motive spezialisiert hatte er sich jedoch noch nicht, erinnert sich der Student. Dass sein Hauptmotiv jetzt das Auto geworden ist, hatte sich indes bereits angedeutet.

Schon im Grundschulalter nahm sein Vater ihn mit an die Rennstrecke des Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) nach Oschersleben in Sachsen-Anhalt. Dort sah er unter anderem Sebastian Vettel, der gerade seine ersten Schritte in der Formel-1-Karriere machte und zu Showzwecken ebenfalls vor Ort war, erinnert sich der Motorsport-Fan.

Fachsimpeln auf vier Rädern

Kumpel und Moderator Florian war ebenfalls schon im Grundschulter auf Automessen unterwegs. Sein Zimmer zieren noch heute zahlreiche Automodelle. „Ich durfte schon als Kind immer vorn im Auto sitzen. Vielleicht hat das den Ausschlag gegeben“, scherzt er.

Als Max in der 12. Klasse mit Führerschein und eigenem Auto zur Schule kam, verbrachten die zwei Schulfreunde viel Zeit auf der Straße. Anstatt Musik im Radio drehten sich die Gespräche um Spritverbrauch, Radstand und Bremsverschleiß. Durch die väterliche Verbindung zum Autohaus und eine entsprechende Zusatzversicherung hatten die Freunde zudem die Möglichkeit, verschiedene Autos zu testen.

In Italien genossen die zwei routinierten Fahrer die verwundene Strecke im Gebirge. Quelle: privat

So machten die zwei mit einem Dienstwagen des Vaters im Sommer 2019 eine 6000-Kilometer-Rundtour durch acht europäische Länder, darunter Österreich, Kroatien, Italien und Frankreich. Auch auf Automessen saßen die KfZ-Enthusiasten bereits in zahllosen Karossen zur Probefahrt. Über den Spreewaldring heizten sie ebenso schon mit dem elterlichen Kleinwagen wie sie in Berlin-Tempelhof die Rennen der vollelektrischen Formula E verfolgten.

Die meisten Autos in ihren Videos stammen mittlerweile von verschiedenen Autohäusern, die die neuen Autos für eine Testfahrt verleihen. Aber auch Freunde und Familie haben schon so manchen fahrbaren Untersatz gestellt. So wissen die Studenten genau, wie sich verschiedenen Autos anfühlen und die Idee für ihren YouTube-Kanal zum Bewerten, Erklären und Testen war geboren.

Von Null auf 20.000 in wenigen Tagen

Über die teils fünfstelligen Klickzahlen waren die beiden anfangs mächtig überrascht. „Relativ schnell hatten die Videos 10 000 Aufrufe. Dann machte es plötzlich noch mal einen Schwung und wir waren bei über 20.000“, erinnert sich Max Grundmann. „Ich kann mir vorstellen, dass das auch daran liegt, dass wir uns selbst nicht zu ernst in den Videos nehmen, wirklich hochwertige Ausrüstung zum Aufnehmen benutzen und die Videos nicht nur mit dem Handy drehen“, ergänzt Kollege Florian.

Rennstrecke statt Straßenverkehr

Mehr Aufmerksamkeit heißt jedoch auch, mit Kommentaren von erbosten Zuschauern umzugehen, falls Kritik an einem bestimmten Auto geäußert wurde. Bisher jedoch konnten die beiden Konflikte gut ausdiskutieren, erklärt Florian Gehler.

Mit dem Audi e-tron wird schon bald das bislang höchstklassige Auto auf den Kanal der Falkenseer auftauchen. Ein Traum-Testauto haben die beiden indes nicht. Eher träumen sie von einer Probefahrt auf einer abgesteckten Strecke statt im Straßenverkehr, auf der man den Wagen an seine Grenzen bringen kann, sind sich beide einig.

Von Max Braun