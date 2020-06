Falkensee

Gegen das Schild auf einer Verkehrsinsel in der Bahnhofstraße, Ecke Freimuthstraße in Falkensee prallte ein Pkw am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr.

Ursache des Unfalles war vermutlich eine kurze Unaufmerksamkeit des Fahrzeugführers, der bei der Kollision aber nicht verletzt wurde.

Die Stadt Falkensee wurde von der Polizei über das umgekippte Verkehrszeichen informiert. Der entstandene Gesamtschaden wird mit etwa 2500 Euro beziffert.

Von MAZ Havelland