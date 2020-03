Falkensee

Ein Autofahrer wurde am vergangenen Samstag in Falkensee beleidigt und bedroht. Der 44-Jährige war gegen 14.15 Uhr in der Rotkehlchenstraße unterwegs, als er zwei Männer bemerkte, die vor ihm, offenbar ungeachtet des fließenden Verkehrs, zu Fuß die Straße überquerten.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 44-Jährige stark abbremsen. Als Warnung betätigte er dabei auch die Hupe. Daraufhin gestikulierten die beiden Unbekannten etwas und beleidigten den Autofahrer.

Als dieser die Beiden dazu zur Rede stellen wollte, holte einer der Unbekannten ein Klappmesser hervor und fuchtelte damit in Richtung des Autofahrers. Schließlich zog sich dieser zurück und fuhr davon. Auch die beiden Unbekannten verließen anschließend den Ort des Geschehens.

Der 44-Jährige meldete sich später im Falkenseer Polizeirevier, um die Bedrohung anzuzeigen.

Von MAZ