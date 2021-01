Babys in Falkensee: Hitliste der beliebtesten Namen

Falkensee

301 kleine Falkenseer erblickten im Jahr 2001 das Licht der Welt – darunter 157 neugeborene Jungen und 144 Mädchen. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.

Bei der Namensgebung für den Nachwuchs waren die Eltern auch im vergangenen Jahr wieder einfallsreich, setzten jedoch oft auf klassische, kurze Namen, häufig in Verbindung mit einem Zweitnamen. Absoluter Spitzenreiter bei den beliebtesten Mädchen-Vornamen, den Falkenseer Eltern wählten, ist „Hanna/Hannah“ in der Schreibweise mit und ohne „h“ am Ende. Insgesamt acht Mal wurde er vergeben.

Auf dem zweiten Platz findet sich ein eher seltener Name, der sich jedoch steigender Beliebtheit erfreut: „Cleo“ heißen fortan drei kleine Mädchen. Den dritten Platz der beliebtesten Mädchen-Vornamen des Jahres 2020 in Falkensee teilen sich mit jeweils zwei Nennungen mehrere zeitlose Klassiker wie „Emilia“, „Leni“, „Mara“ oder die beiden Vorjahres-Platzierten „Charlotte“ und „Luise“.

Vier Jungennamen gleichauf vorn

Bei den Jungen teilen sich gleich mehrere klangvolle Namen den ersten Platz: „Finn/Fynn“, „Maximilian“ und „Noah“ wurden jeweils vier Mal von Falkenseer Eltern für ihren Nachwuchs ausgewählt. Der Name „Finn“ zählte bereits 2019 zu den Favoriten. Die beliebten Namen „Konstantin“ und „Lukas“ wurden drei Mal vergeben und liegen auf dem zweiten Platz der Hitliste. Weitere gern gewählte Jungennamen, die jeweils zwei Neugeborene erhielten, sind „Alexander“, „Jonas“, „Leano“ oder „Marc“.

Neben den traditionellen Namen wählten Falkenseer Eltern auch wieder sehr außergewöhnliche Namen für ihren Nachwuchs. Über besonders seltene Vornamen können sich bei den Jungen „Connor“, „Florentino“, „Jayden-Jax“, „Kjell“ oder „Ocean“ freuen. Bei den Mädchen waren die Eltern mit den Namen „Thalea“, „“Milica“, „Kalea“, „Jamie-Joleen“ oder „Eleanor“ besonders kreativ.

Mehr Einwohner als vor einem Jahr

Die Neugeborenen wirken sich natürlich auch auf die Zahl der mit Hauptwohnsitz in Falkensee gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner aus. Sie lag am 31. Dezember 2019 bei 44 504 und stieg bis 31. Dezember 2020 auf 44 755 an, darunter 22 722 Frauen und 22 033 Männer. In Falkensee leben derzeitig 114 Nationalitäten. Das Durchschnittsalter aller Einwohner beträgt 45,9 Jahre.

Von MAZonline