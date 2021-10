Havelland - Bäckereien in Falkensee nachmittags dicht: Es fehlt nicht an Brot, sondern an Fachkräften

Brandenburgs Traditionsbäckereien können in Falkensee ihren Kunden nur noch eingeschränkten Öffnungszeiten anbieten. Am Nachmittag müssen sie ihre Filialen schließen. Dabei mangelt es nicht an Brot und Kuchen, sondern an Personal. Der Fachkräftemängel wird aktuell für die Gartenstädter spürbar.